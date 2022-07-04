В Лондоне продолжается Wimbledon-2022 - третий в сезоне турнир серии "Большого шлема".
Украинская теннисистка Людмила Киченок в дуэте с представительницей Латвии Еленой Остапенко сумели пробиться в 1/4 финала турнира.
В рамках третьего круга представительница Украины в дуэте с Аленой Остапенко из Латвии обыграли британский тандем Хэрриет Дарт / Хезер Уотсон.
Wimbledon-2022. Третий круг парного разряда
Людмила Киченок / Алена Остапенко – Хэрриет Дарт / Хезер Уотсон – 5:7, 6:4, 6:2
Поединок продолжался два часа и 16 минут. За всю игру Киченок и Остапенко реализовали шесть из 18 брейкпоинтов и сделали девять двойных ошибок.
Таким образом, Киченок и Остапенко продолжили победную серию, в этом году на траве они еще не проигрывали.
В рамках 1/4 финала Киченок и Остапенко сойдутся с дуэтом азиаток – Сюко Аоямой (Япония) и Хао-Чин Чань (Тайвань). Поединок запланирован на 5 июля.
Это третий из турниров "Большого шлема", в рамках которого Людмила дошла как минимум до 1/4 финала. Ранее это ей удавалось на US Open и дважды на Ролан Гаррос.
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Wimbledon-2022: главное
- Турнир проходит на кортах с травяным покрытием. Соревнования основной сетки пройдут в Лондоне с 27 июня по 10 июля.
- Общий призовой фонд соревнований составит 28,99 миллионов фунтов стерлингов. Победители турнира получат по 2 млн фунтов, финалисты - по 1,05 млн фунтов. Все эти показатели являются рекордными для Wimbledon.
- Организаторы Wimbledon-2022 запретили российским и белорусским теннисистам выступить на турнире из-за полномасштабного военного вторжения РФ в Украину. Британцы отметили, что Россия регулярно использует спортсменов в целях пропаганды.
- Wimbledon стал первым большим турниром по теннису, запретившим россиянам и белорусам участвовать в личных соревнованиях. В итоге ATP и WTA лишили этот турнир рейтинговых очков.
- Действующими победителями турнира являются серб Новак Джокович среди мужчин и австралийка Эшли Барти среди женщин. Последняя объявила о завершении карьеры.