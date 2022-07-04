Людмила Киченок и Елена Остапенко одолели пару Хэрриет Дарт и Хезер Уотсон

В Лондоне продолжается Wimbledon-2022 - третий в сезоне турнир серии "Большого шлема".

Украинская теннисистка Людмила Киченок в дуэте с представительницей Латвии Еленой Остапенко сумели пробиться в 1/4 финала турнира.

В рамках третьего круга представительница Украины в дуэте с Аленой Остапенко из Латвии обыграли британский тандем Хэрриет Дарт / Хезер Уотсон.

Wimbledon-2022. Третий круг парного разряда

Людмила Киченок / Алена Остапенко – Хэрриет Дарт / Хезер Уотсон – 5:7, 6:4, 6:2

Поединок продолжался два часа и 16 минут. За всю игру Киченок и Остапенко реализовали шесть из 18 брейкпоинтов и сделали девять двойных ошибок.

Таким образом, Киченок и Остапенко продолжили победную серию, в этом году на траве они еще не проигрывали.

В рамках 1/4 финала Киченок и Остапенко сойдутся с дуэтом азиаток – Сюко Аоямой (Япония) и Хао-Чин Чань (Тайвань). Поединок запланирован на 5 июля.

Это третий из турниров "Большого шлема", в рамках которого Людмила дошла как минимум до 1/4 финала. Ранее это ей удавалось на US Open и дважды на Ролан Гаррос.

Смотри этот и следующие матчи Уимблдонского турнира на Киевстар ТВ.

Промокод UNIANSPORTS предоставит бесплатный доступ на 7 дней к платформе "Киевстар ТВ". Активировать его очень просто: скачать приложение "Киевстар ТВ" по ссылке https://kyivstar.page.link/J46M. Зайти в приложение, ввести свой номер телефона и пароль, который придет в SMS. Перейти в раздел "Профиль", нажать "Ввод промокода" и ввести промокод UNIANSPORTS.

Wimbledon-2022: главное