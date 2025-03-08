Известно, что спортсмен представлял Канаду на олимпийских играх в 2002 году.

Бывший олимпийский чемпион по сноубордингу вошел в десятку самых разыскиваемых ФБР (Федеральное бюро расследований - УНИАН) преступников, которых обвиняют в организации наркокартеля, переправлявшего сотни килограммов колумбийского кокаина из Мексики в США и Канаду. Об этом пишет The Independent.

Речь идет о 43-летнем Райане Веддинге, которого добавили в список самых разыскиваемых. До этого этот перечень возглавлял вероятный насильник и убийца детей Алексис Флорес.

"Беглеца, который, как полагают, скрывается в Мексике под защитой картеля Синалоа, разыскивают за организацию транснациональной сети наркоторговли, которая регулярно переправляла тонны кокаина из Колумбии через Мексику и американо-мексиканскую границу", - отмечают в ФБР.

Видео дня

Веддинга, который имел псевдонимы "Эль-Хефе", "Великан" и "Враг народа" также обвиняют в организации многих убийств, в частности невинной канадской пары, которую убили из-за ошибочной идентификации в 2023 году.

В The Independent напомнили, что спортсмен представлял Канаду на зимних Олимпийских играх в 2002 году, заняв 24 место в мужском параллельном слаломе.

"Веддинг прошел путь от измельчения порошка на склонах во время Олимпийских игр до распространения порошкового кокаина на улицах городов США и в родной Канаде", - рассказал помощник директора местного отделения ФБР в Лос-Анджелесе Акил Дэвис.

В то же время специальный агент, отвечающий за Лос-Анджелесский отдел Управления по борьбе с наркотиками, Мэтью Аллен подчеркнул:

"Бывший канадский сноубордист вызвал лавину смертей и разрушений, как здесь, так и за рубежом. Теперь его лицо будет на плакатах "Топ-10 самых разыскиваемых преступников". Он неумолим, бессердечен и жаден. Сегодняшнее заявление проливает на него еще больше света. Мы просим вас помочь нам найти его".

В ФБР добавили, что сейчас отчаянно пытаются привлечь Веддинга к ответственности, пока "очень опасный человек... не подверг опасности еще кого-то".

Отмечается, что за информацию о его местонахождении правоохранители предлагают вознаграждение в размере 10 млн долларов.

В ФБР отметили, что в случае признания его виновным во всех преступлениях, мужчине грозит пожизненное заключение в федеральной тюрьме.

"Олимпийский спортсмен, который стал наркобароном, теперь обвиняется в руководстве транснациональной организованной преступной группой, которая занималась торговлей кокаином и убийствами, в том числе невинных гражданских лиц", - добавил прокурор Центрального округа штата Калифорния Мартин Эстрада.

Последние новости спорта

Как писал УНИАН, Международный олимпийский комитет протолкнуть россиян и белорусов на зимнюю Олимпиаду. Известно, что на летней Олимпиаде в Париже в прошлом году 15 российских спортсменов выступали под нейтральным флагом. Поэтому теперь МОК хочет реализовать такой план и для Зимних Олимпийских игр 2026 года.

Также сообщалось, что экс-украинской чемпионке Европы и мира по сумо объявили приговор за пособничество государству-агрессору. Отмечается, что она основала и возглавила волонтерское движение помощи армии оккупанта.

Вас также могут заинтересовать новости: