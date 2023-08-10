Депутаты также призывают президента Франции Макрона и всех ответственных лиц не допустить на свою территорию россиян и белорусов, которые "прикрываясь спортом, исповедуют античеловеческую пропаганду".

Верховная Рада Украины обратилась к лидерам и парламентам иностранных государств с просьбой ограничить въезд на свою территорию российским и белорусским спортсменам и спортивным делегациям. За это решение проголосовали 306 народных депутатов.

В своем обращении ВР замечает, что в России и Беларуси спорт является "составляющей государственной пропаганды войны". "Большинство их спортсменов являются представителями силовых структур, и часть из них участвует в боевых действиях в захватнической войне против Украины", - говорится в тексте.

"Мы - народные депутаты Украины, считаем ошибочной политику Международного олимпийского комитета с рекомендациями по возвращению россиян и белорусов к международным соревнованиям под нейтральным флагом", - отмечается в обращении.

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Отмечается, что предостережения МОК относительно не участия в соревнованиях представителей силовых структур и тех, кто поддерживает войну, на практике не работают.

"В частности, на международные соревнования по дзюдо допущены военнослужащие армии Российской Федерации и такая же ситуация имеет место на других спортивных турнирах, где допускают спортсменов из Российской Федерации и Республики Беларусь. Кроме того, россияне закрыли списки кандидатов в национальные сборные, чтобы было труднее проверять спортсменов на причастность к войне и пропаганде", - говорится в обращении.

Депутаты считают, что такая позорная, по их мнению, политика МОК, во время когда продолжается беспрецедентная по жестокости российская агрессия против Украины в отношении мирного населения, прежде всего, женщин и детей, приводит к тому, что в спортивных соревнованиях "могут брать откровенные военные преступники, участники боевых действий против независимости Украины и пропагандисты, сеющие ненависть к целому народу".

ВР считает, что пребывание таких лиц на территориях других государств угрожает стабильности и национальной безопасности.

"Поэтому обращаемся к лидерам и парламентам иностранных государств с просьбой ограничивать въезд на свою территорию российским и белорусским спортсменам, спортивным делегациям. В этот момент, когда МОК и некоторые международные спортивные федерации не способны справиться с вызовами времени, убеждены, что это под силу государственным органам", - отмечается в обращении.

В Раде также выразил надежду, что МОК будет придерживаться олимпийских принципов и не позволит участие в Олимпийских играх – 2024 в Париже представителям государств-агрессоров, "поскольку ссылка на прецедент участия спортсменов бывшей Югославии в нейтральном статусе на Олимпиаде 1992 года в Барселоне является не корректной".

"Ведь на момент допуска Югославия приняла решение о выводе своих войск из Боснии и Герцеговины. Только когда Российская Федерация выведет свои войска с территории Украины к границам 1991 года, можно будет говорить о выступлениях их спортсменов в международных соревнованиях под нейтральным флагом, но не раньше", - отмечается в обращении.

Парламентарии считают, что по состоянию на сегодня "только запретом участия в международных соревнованиях тех, кто избрал путь войны и службу кровавому диктатору, который ее развязал, спортивное сообщество сможет доказать, что действительно спорт – это о мире и честной конкуренции".

"В случае же бездействия международных спортивных институтов свое веское слово должно сказать государство, где будут проходить Олимпийские игры 2024 года. Мы благодарны госпоже мэру Парижа Анн Идальго, которая выступила за запрет участия россиян в этих соревнованиях. В связи с этим, Верховная Рада Украины призывает президента Франции Эмануэля Макрона и всех ответственных лиц не допустить на свою территорию рашистов и белорусов, которые прикрываясь спортом, исповедуют античеловеческую пропаганду", - говорится в обращении.

Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Другие спортивные новости

Как сообщал УНИАН, сегодня, 10 августа, Верховная Рада также осудила решение Международной федерации фехтования о дисквалификации украинской фехтовальщицы Ольги Харлан и призвала пожизненно дисквалифицировать российскую спортсменку Анну Смирнову за провокационный поступок.

Украинский парламент также, в частности призвал международные федерации отменить обязательность рукопожатия или поклона в соревнованиях с участием украинских и российских или белорусских спортсменов.

Ранее Международный олимпийский комитет официально пригласил 203 страны принять участие в Летней Олимпиаде-2024, которая пройдет в Париже, Россия и Беларусь эти приглашения не получили.

В то же время в МОК отметили, что вопрос допуска спортсменов стран-агрессоров к участию в Олимпиаде-2024 будут обсуждать позже.

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