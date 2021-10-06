Марина Бех-Романчук рассказала, что отдыхает впервые за последний год.

Известная украинская легкоатлетка, участница Олимпиады в Токио Марина Бех-Романчук поделилась с подписчиками фотографиями из отпуска.

Спортсменка отдыхает на популярном египетском курорте - в Шарм-эль-Шейхе.

На своей странице в Instagram Бех-Романчук опубликовала фото в купальнике.

"Год без отпуска, и вот он наконец-то наступил. Просто кайфую. Просто наслаждаюсь этим моментом", - написала спортсменка, которая, напомним, является супругой украинского пловца Михаила Романчука.

"Ты разбиваешь мужские сердца", "Очень красивая", "Шикарная", - комментируют подписчики.

Марина Бех-Романчук: достижения

На чемпионатах мира наивысшим достижением для 26-летней Бех-Романчук является серебряная медаль в 2019 году.

На чемпионатах Европы украинка побеждала в 2021 году (в помещении), а также выигрывала серебро в 2018 году (на открытом воздухе) и в 2019-м (в помещении).

Личным рекордом украинки является прыжок на 6,93 м.

На Олимпиаде в Токио Бех-Романчук заняла пятое место. Спортсменка призналась, что разочарована таким результатом.

Автор: Антон Дударь