Марина Бех-Романчук выступает в прыжках в длину / фото gathletics.com.ua
Известная украинская легкоатлетка, участница Олимпиады в Токио Марина Бех-Романчук поделилась с подписчиками фотографиями из отпуска.
Спортсменка отдыхает на популярном египетском курорте - в Шарм-эль-Шейхе.
На своей странице в Instagram Бех-Романчук опубликовала фото в купальнике.
"Год без отпуска, и вот он наконец-то наступил. Просто кайфую. Просто наслаждаюсь этим моментом", - написала спортсменка, которая, напомним, является супругой украинского пловца Михаила Романчука.
"Ты разбиваешь мужские сердца", "Очень красивая", "Шикарная", - комментируют подписчики.
фото instagram.com/marynabekh
фото instagram.com/marynabekh
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Марина Бех-Романчук: достижения
- На чемпионатах мира наивысшим достижением для 26-летней Бех-Романчук является серебряная медаль в 2019 году.
- На чемпионатах Европы украинка побеждала в 2021 году (в помещении), а также выигрывала серебро в 2018 году (на открытом воздухе) и в 2019-м (в помещении).
- Личным рекордом украинки является прыжок на 6,93 м.
- На Олимпиаде в Токио Бех-Романчук заняла пятое место. Спортсменка призналась, что разочарована таким результатом.