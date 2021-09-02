Кеула Нидрейя Перейра Семедо вернется в Кабо-Верде уже невестой.

Легкоатлетка из Кабо-Верде не завоевала медаль на Паралимпийских играх в Токио, но все равно вернется домой победительницей, потому что ее парень сделал ей предложение руки и сердца прямо на соревнованиях.

Об этом сообщает Fox Sports.

На прошедшей квалификации по забегу на 200 метров Кеула Нидрейя Перейра Семедо финишировала четвертой и не прошла отбор в финал.

После окончания соревнований ее зрячий гид на беговой дорожке Мануэль Антонио Ваз да Вейга ненадолго ушел со стадиона, по скоро вернулся в окружении других бегунов и их гидов.

Читайте такжеВернулись в пятерку сильнейших: итоги девятого дня Паралимпиады для Украины, медальный зачетОни окружили пару и Ваз да Вейга сделал своей избраннице предложение, взяв ее за руку и встав на одно колено.

Обрадованная женщина приняла предложение, после чего пара обнялась и поцеловалась.

Напомним, что на минувших Олимпийских играх произошел похожий романтический инцидент. После поражения на соревнованиях по фехтованию 36-летней аргентинской спортсменке Марии Белен Перес Морис сделал предложение ее возлюбленный и тренер.

Автор: Станислав Кожемякин