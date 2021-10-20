Украинка проиграла 63-й ракетке мира.

Украинская теннисистка Элина Свитолина неожиданно уступила на старте турнира WTA в испанском Тенерифе.

Свитолина встречалась с 63-й ракеткой мира Марией Камилой Осорио из Колумбии.

Матч начался еще 19 октября, но был приостановлен из-за наступившей темноты при счете 7:5 в пользу украинки.

Второй и третий сеты, которые были сыграны уже 20 октября, остались за колумбийкой.

Итоговый счет - 7:5, 3:6, 2:6.

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После этого поражения Свитолина потеряла даже теоретические шансы попасть в восьмерку лучших в Чемпионской гонке WTA и поехать на Итоговый турнир. Украинка может рассчитывать максимум на статус запасной.

Добавим, что ранее выступления в Тенерифе прекратила еще одна представительница Украины Марта Костюк, уступившая на старте турнира Ирине-Камелии Бегу из Румынии.

Элина Свитолина: результаты в сезоне

В текущем сезоне Свитолина выиграла один титул - в конце августа она стала победительницей турнира в Чикаго.

До турнира в Чикаго лучшими результатами Свитолиной в этом сезоне были выходы в полуфинал на турнирах в Штутгарте и Майами.

На турнирах "Большого шлема" лучшим результатом для украинки стал выход в четвертьфинал на US Open.

Также Свитолина выступила на Олимпийских играх в Токио, где смогла завоевать бронзовую медаль.

Автор: Антон Дударь