Украинская теннисистка Элина Свитолина неожиданно уступила на старте турнира WTA в испанском Тенерифе.
Свитолина встречалась с 63-й ракеткой мира Марией Камилой Осорио из Колумбии.
Матч начался еще 19 октября, но был приостановлен из-за наступившей темноты при счете 7:5 в пользу украинки.
Второй и третий сеты, которые были сыграны уже 20 октября, остались за колумбийкой.
Итоговый счет - 7:5, 3:6, 2:6.
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После этого поражения Свитолина потеряла даже теоретические шансы попасть в восьмерку лучших в Чемпионской гонке WTA и поехать на Итоговый турнир. Украинка может рассчитывать максимум на статус запасной.
Добавим, что ранее выступления в Тенерифе прекратила еще одна представительница Украины Марта Костюк, уступившая на старте турнира Ирине-Камелии Бегу из Румынии.
Элина Свитолина: результаты в сезоне
- В текущем сезоне Свитолина выиграла один титул - в конце августа она стала победительницей турнира в Чикаго.
- До турнира в Чикаго лучшими результатами Свитолиной в этом сезоне были выходы в полуфинал на турнирах в Штутгарте и Майами.
- На турнирах "Большого шлема" лучшим результатом для украинки стал выход в четвертьфинал на US Open.
- Также Свитолина выступила на Олимпийских играх в Токио, где смогла завоевать бронзовую медаль.