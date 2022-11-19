НОК Украины - это общественная организация, в которую по квотному принципу входят 170 человек, отметил новоназначенный глава комитета.

Министр молодежи и спорта, новоназначенный глава Национального олимпийского комитета Вадим Гутцайт объяснил, как народные депутаты запрещенной в Украине партии ОПЗЖ Нестор Шуфрич и Григорий Суркис оказались в составе НОК, что спровоцировало скандал.

НОК является общественной организацией, в которую по квотному принципу входят 170 человек, - это выдающиеся спортсмены, олимпийцы, президенты федераций, главы областных отделений НОК, сообщил чиновник во время информационного телемарафона.

По его словам, кандидатуру Шуфрича подала Федерация стрельбы из лука, которую он возглавляет. А Суркис был избран в состав НОК "согласно его заявлению как гражданина, который занимается спортом и развивает спорт".

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"Это решение было принято еще предыдущим составом Национального олимпийского комитета. Президент НОК ни тот, который был, Сергей Бубка, ни я как нынешний глава, на это не влияем. Это общественная организация и голосуют все ее члены. Вот так они попали в новый состав НОК", - пояснил министр.

Он уточнил, что вчера Суркис и Шуфрич уже были исключены из комитета по их собственным заявлениям.

При этом известный футболист Андрей Шевченко не писал заявление о своем выходе, а только объявил об этом намерении, поэтому его членство там продолжится.

Избран новый состав НОК Украины - что надо знать

Как сообщал УНИАН, 17 ноября по результатам выборов президента Национального олимпийского комитета Украины его возглавил министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт. За него проголосовали 123 делегата.

Также в состав НОК на период 2022-2026 годов избраны новые члены, в частности, Александр Усик, Андрей Шевченко, Марина Бех-Романчук, Лилия Подкопаева, народные депутаты от запрещенной ОПЗЖ Нестор Шуфрич и Григорий Суркис.

Андрей Шевченко заявил о выходе из-за несогласия с новым составом НОК.

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