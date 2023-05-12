РФ там не было больше, чем полгода.

Членство России в Международном паралимпийском комитете (МКП) было восстановлено.

Как сообщает пресс-служба Паралимпийского комитета РФ (ПКР), апелляционный трибунал МПК отменил устранение Паралимпийского комитета России (ПКР) в организации.

"Апелляционный суд МПК удовлетворил апелляцию ПКР и подтвердил, что решение Генеральной Ассамблеи МПК о приостановлении членства ПКР в МПК отменяется. В качестве основания для отмены решения суд сослался на процессуальные нарушения",— говорится в сообщении.

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Российский паралимпийский комитет сообщил, что апелляция была удовлетворена, учитывая следующие основания:

Решение о прекращении членства ПКР было принято с нарушением процедур, поскольку на внеочередной Генеральной Ассамблее не было представлено достаточных доказательств о нарушении обязательств со стороны ПКР.

В обосновании исполнительного комитета МПК по устранению нет четких доказательств нарушений ПКР, которые бы полностью подтверждались апелляционным трибуналом.

Кроме того, членство ПКР не может быть приостановлено из-за нарушения олимпийского перемирия, поскольку это не является юридически обязательным для сторон, подписавших этот документ. Дополнительно, ПКР не подписывала этот документ.

Также, членство ПКР не может быть прекращено из-за рисков использования мер МПК для политической пропаганды, поскольку акцент был сделан на возможном риске, а для фиксирования нарушения необходимо зафиксировать факт этого нарушения.

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16 ноября прошлого года МКП поставил на паузу членство РФ и Беларуси в организации. 64 делегата поддержали решение приостановить членство россиян (39 проголосовали против), 54 – членство белорусов (45 голосов – против). Это решение было принято делегациями на Генеральной Ассамблее в Берлине.

До этого российских спортсменов выбросили из Паралимпиады в 2022-м году, которая состоялась в Пекине в конце февраля и начале марта.

В апреле глава МПК Эндрю Парсонс сказал, что российских паралимпийцев могут допустить к Играм-2024 в Париже независимо от решения Международного олимпийского комитета.

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