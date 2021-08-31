Российские спортсмены были без масок, поэтому украинец Игорь Цветов имел право не фотографироваться с ними.

Украинский паралимпиец Игорь Цветов имел право не фотографироваться вместе с российским легкоатлетами, потому что они были без масок.

Об этом пресс-служба Международного паралимпийского комитета (МПК) сообщила изданию "СЭ".

"Протоколы COVID-19 на Паралимпийских играх в Токио-2020 предусматривают, что спортсмены должны собираться вместе на верхней ступеньке пьедестала почета во время церемонии награждения, только если они носят маски для лица. Из видеозаписи церемонии видно, что оба российских спортсмена без масок. Поэтому украинский спортсмен имеет право не присоединяться к ним на верхней ступеньке пьедестала почета", - сказали в пресс-службе организации.

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Игорь Цветов отказался фотографироваться с россиянами

Украинский легкоатлет Игорь Цветов, который на Паралимпиаде в Токио завоевал серебряную медаль в беге на дистанции 100 метров, отказался от фото с представителями РФ. Те предложили Цветову сделать совместное фото на пьедестале, но украинский спортсмен не согласился и остался стоять в стороне. В итоге Сафронов и Калашян сфотографировались вдвоем.

Такой поступок украинца ожидаемо спровоцировал истерическую реакцию в России. В частности, депутат незаконно избранной Госдумы РФ Дмитрий Свищев считает, что "украинских атлетов просто запугали".

Исполняющий обязанности президента Паралимпийского комитета России Павел Рожков считает, что Цветов принял такое решение из-за ограничений на Паралимпийских играх, в том числе соблюдения социальной дистанции.

Сам Игорь Цветов коротко дал понять, что это его гражданская позиция.

Автор: Денис Прядко