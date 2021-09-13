По словам Беленюка, он до последнего не знал, сможет ли принять участие в соревнованиях.

Олимпийский чемпион и депутат Верховной Рады Жан Беленюк рассказал, что получить золотую медаль было чрезвычайно тяжело из-за травмы, полученной накануне соревнований.

Об этом стало известно во время праздничного мероприятия, которое было организовано при поддержке группы "Метинвест" по случаю 30-й годовщины создания Национального олимпийского комитета.

Читайте также30 крупнейших достижений Украины в спорте за 30 лет независимости"Я травмировался накануне соревнований. И до последнего времени даже не понимал четко: смогу ли я побороться, или нет. У меня был спарринг-партнер, который мог меня подстраховать в случае того, если я не смогу выйти на ковер, но, слава Богу, все удалось. И мне с помощью тренера и врачей удалось подойти к соревнованиям в той форме, которая позволила мне получить золотую медаль", - отметил Беленюк.

Спортсмен также рассказал, что коллеги по парламенту даже из других фракций после победы встретили его очень приветливо и охотно фотографировались.

"Встретили хорошо, много фотографировались - даже представители других фракций. Золотая медаль объединила весь парламентский зал", - рассказал он.

Справка УНИАН. Группа "Метинвест" - международная вертикально интегрированная горно-металлургическая группа компаний, которая является крупнейшим в Украине производителем стали.

Основные акционеры "Метинвеста" - группа украинского бизнесмена Рината Ахметова СКМ (71,24%) и группа "Смарт-Холдинг" Вадима Новинского (23,76%).

Автор: Григорий Бондарь