Первая ракетка Украины Элина Свитолина поделилась с подписчиками свежим фото.
В Instagram-stories украинка опубликовала трогательное фото со своим супругом Гаэлем Монфисом.
На снимке можно увидеть, как Монфис целует Свитолину в щеку.
Судя по соцсетям, пара сейчас находится на Тенерифе.
Отметим, что Свитолина наслаждается отпуском, но в то же время не забывает о тренировках. В соцсети теннисистка также выкладывала видео с тренировочного процесса.
Напомним, что Свитолина завершила прошлый сезон с худшим результатом за последние шесть сезонов.
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Свитолина и Монфис: история отношений
- Пара официально объявила о своих отношениях во время Australian Open-2019. Летом того же года они расстались, но потом снова сошлись.
В феврале 2021 года Свитолина и Монфис объявили о том, что решили сделать паузу в отношениях, но вскоре они воссоединились, и француз сделал украинке предложение.
Называлась стоимость кольца для помолвки Свитолиной.
Свадьба теннисистов состоялась 16 июля в Швейцарии.
Стало известно, что Свитолина сменила фамилию.
Украинка рассказывала о том, что у них с Монфисом есть брачный контракт.