Украинская теннисистка наслаждается отпуском в компании супруга.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина поделилась с подписчиками свежим фото.

В Instagram-stories украинка опубликовала трогательное фото со своим супругом Гаэлем Монфисом.

На снимке можно увидеть, как Монфис целует Свитолину в щеку.

Судя по соцсетям, пара сейчас находится на Тенерифе.

Отметим, что Свитолина наслаждается отпуском, но в то же время не забывает о тренировках. В соцсети теннисистка также выкладывала видео с тренировочного процесса.

Напомним, что Свитолина завершила прошлый сезон с худшим результатом за последние шесть сезонов.

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Автор: Антон Дударь