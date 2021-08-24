Элина Свитолина, Андрей Пятов, Дмитрий Пидручный и другие спортсмены поздравили с праздником.

24 августа Украина празднует 30-летие своей Независимости. Украинские спортсмены в этот день в соцсетях поздравляют свою родную страну.

Биатлонист Дмитрий Пидручный разместил в Instagram фото у баннера с надписью "С днем рождения, Украина".

Баскетболист сборной Украины Максим Звонов сфотографировался в поле с подсолнухами. "С Днем Независимости, моя Украина!", - написал он.

Теннисистка Элина Свитолина на своей странице в Instagram написала:

"С праздником, Украина! Независимость... Сколько силы, достоинства и любви в этом слове! Мы украинцы - победители. Мы сильные духом, целеустремленные, мы ценим и уважаем свою культуру, традиции и историю. Мы празднуем сегодня этот день вместе".

Теннисист Сергей Стаховский развернул флаг Украины в Нью-Йорке и подписал фото: "С Днем Независимости! С юбилеем, Ненько! Праздник сегодня! Гордимся Украиной! Слава Украине!".

Боксеры Василий Ломаченко и Александр Усик опубликовали поздравление в совместном аккаунте в Instagram:

"Сегодня Украина празднует 30 годовщину независимости. За это время мы стали свидетелями разных событий - приятных и положительных, иногда грустных. Но мы убеждены, что главные достижения еще впереди. С днем рождения, Украина!".

Вратарь "Шахтера" и сборной Украины Андрей Пятов написал:

"С Днем Независимости, друзья! Желаю вам только побед и процветания! Так как побеждает каждый - побеждает страна. С праздником".

Футболисты сборной Украины Роман Яремчук, Руслан Малиновский и Тарас Степаненко опубликовали поздравления в Instagram-stories.

Легкоатлетка Ярослава Магучих также разместила поздравление в stories.

Легкоатлетка Ирина Геращенко разместила фото с тренером и еще одной прыгуньей в высоту Юлией Левченко и написала: "Мы искренне поздравляем нашу страну с Днем Независимости. Желаем мира, согласия и процветания нашей державе. И бесконечной любви в сердцах людей. Главное - помнить, что страна начинается с каждого из нас!".

А Юлия Левченко у себя в Instagram разместила видео, на котором поет гимн Украины на соревнованиях.

Дзюдоистка Дарья Белодед опубликовала видео с парада в Киеве.

Также она показала себя и олимпийского чемпиона Жана Беленюка, который надел вышиванку.

Украина празднует День Независимости

24 августа Украина празднует 30-летие своей Независимости.

В Киеве состоялся парад войск, во время которого провели артиллерийский салют с острова Труханов. В это время в Одессе состоялось торжественное прохождение боевых кораблей и пролет авиации, показ военной техники.

Вечером на НСК "Олимпийский" будет проходить праздничное шоу "Независимость в нашей ДНК. День независимости страны". В мероприятии примут участие эстрадные звезды, артисты оперы и балета, а также симфонический оркестр.

Автор: Антон Дударь