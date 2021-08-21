Виталий Ступак переплыл пролив Ла-Манш за 14,5 часа.

Украинец Виталий Ступак переплыл пролив Ла-Манш. 44-летний житель Львова покорил одну из самых сложных дистанций за 14,5 часа.

Об этом сообщает пресс-служба городского совета Львова.

Спортсмен-любитель преодолел не менее 35 миль, что составляет около 56 километров, открытой воды. Заплыв Ступака состоялся 20 августа и длился с 8:30 до 23:04.

Таким образом, спортсмен-любитель стал одним из немногих украинцев, которые смогли преодолеть дистанцию. Свою победу он посвятил 30-ю Независимости Украины.

Читайте также"Пузик" на Олимпиаде в Токио: пловец стал звездой сети из-за своей фигурыПереплыть Ла-Манш - одна из самых сложных задач для пловцов. Участок пролива между Англией и Францией самый узкий, но имеет сильное течение.

По данным горсовета, Ступак вернется из Лондона во Львов 22 августа.

Справка УНИАН. Виталий Ступак - спортсмен-любитель, триатлонист, финишер Ironman, двукратный покоритель 27-километрового марафонского заплыва на острове Орта в Италии, а также серебряный чемпион заплыва в Каламате, Греция (30 км). К победе над Ла-Маншем он шел более трех лет.

Автор: Анастасия Горбачева