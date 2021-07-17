Имя больного организаторы из соображений конфиденциальности не назвали.

На территории олимпийской деревни в Токио есть первое лицо, которое заразилось COVID-19.

Об этом сообщает NHK со ссылкой на олимпийский оргкомитет.

Сейчас гражданство, пол и возраст больного не называются. Это может быть как спортсмен, так и сотрудник персонала или тренерского штаба. Организаторы не сообщают имена заразившихся, уважая их право на конфиденциальность. Но инфицированный точно прибыл из-за границы.

До этого положительный тест на коронавирус сдавали представители Израиля, Уганды, России, Нигерии и Сербии, но это происходило либо в аэропорту, либо в местах предварительного размещения сборных. А вот случай, когда заражение зафиксировали непосредственно в олимпийской деревне - это впервые.

Напомним, что накануне дерзко сбежал из гостиницы тяжеловес из Уганды.

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Олимпиада в Токио: что известно

Олимпиада в Токио начнется 23 июля и пройдет до 8 августа. Параолимпийские игры стартуют на месяц позже - 24 августа. Игры были перенесены на 2021 год из-за коронавируса, но сохранят название "Олимпиада-2020".

Расходы на игры выросли на 2,8 млрд долларов из-за мер, необходимых для предотвращения распространения коронавируса.

Согласно опросам, большинство японцев выступало против проведения Игр в 2021 году. Они хотят, чтобы их отсрочили еще раз или же вообще отменили.

Однако в МОК заявили, что считают невозможной отмену Олимпиады в этом году.

25 марта в японской префектуре Фукусума стартовала эстафета Олимпийского огня.

11 июля президент Владимир Зеленский встретился с украинскими спортсменами, которые отправятся на Олимпиаду в Токио.

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Автор: Артем Будрин