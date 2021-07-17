На территории олимпийской деревни в Токио есть первое лицо, которое заразилось COVID-19.
Об этом сообщает NHK со ссылкой на олимпийский оргкомитет.
Сейчас гражданство, пол и возраст больного не называются. Это может быть как спортсмен, так и сотрудник персонала или тренерского штаба. Организаторы не сообщают имена заразившихся, уважая их право на конфиденциальность. Но инфицированный точно прибыл из-за границы.
До этого положительный тест на коронавирус сдавали представители Израиля, Уганды, России, Нигерии и Сербии, но это происходило либо в аэропорту, либо в местах предварительного размещения сборных. А вот случай, когда заражение зафиксировали непосредственно в олимпийской деревне - это впервые.
Напомним, что накануне дерзко сбежал из гостиницы тяжеловес из Уганды.
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Олимпиада в Токио: что известно
- Олимпиада в Токио начнется 23 июля и пройдет до 8 августа. Параолимпийские игры стартуют на месяц позже - 24 августа. Игры были перенесены на 2021 год из-за коронавируса, но сохранят название "Олимпиада-2020".
- Расходы на игры выросли на 2,8 млрд долларов из-за мер, необходимых для предотвращения распространения коронавируса.
- Согласно опросам, большинство японцев выступало против проведения Игр в 2021 году. Они хотят, чтобы их отсрочили еще раз или же вообще отменили.
- Однако в МОК заявили, что считают невозможной отмену Олимпиады в этом году.
- 25 марта в японской префектуре Фукусума стартовала эстафета Олимпийского огня.
- 11 июля президент Владимир Зеленский встретился с украинскими спортсменами, которые отправятся на Олимпиаду в Токио.
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