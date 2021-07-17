Спортсмен из Уганды спланировал свой побег.

Представитель Уганды Джулиус Ссекитолеко, который прибыл в Токио для участия в Олимпийских играх, покинул олимпийскую деревню. Тяжелоатлет сбежал из олимпийской гостиницы и будет нелегально находиться на территории Японии.

Об этом сообщает Kyodo.

Джулиус прибыл в статусе запасного и 20 июля должен был вернуться на родину.

Исчезновение тяжелоатлета обнаружили тогда, когда к нему в номер отеля пришли с просьбой сдать тест на COVID-19. Спортсмена не нашли в номере отеля, где он жил. Впоследствии выяснилось, что он приобрел билет на скоростной поезд в Японии. Джулиус оставил после себя записку, в которой объяснил, что не хочет возвращаться в Уганду, поскольку там невыносимые условия жизни. Он попросил членов своей делегации передать его вещи жене на родине.

20-летний тяжелоатлет, выступающий в весовой категории до 67 кг, тренировался в префектуре Осака.

Читайте такжеОлимпиада-2020 в Токио: призеры будут сами одевать медали себе на шею

Олимпиада в Токио: что известно

Олимпиада в Токио начнется 23 июля и пройдет до 8 августа. Параолимпийские игры стартуют на месяц позже - 24 августа. Игры были перенесены на 2021 год из-за коронавируса, но сохранят название "Олимпиада-2020".

Расходы на игры выросли на 2,8 млрд долларов из-за мер, необходимых для предотвращения распространения коронавируса.

Согласно опросам, большинство японцев выступало против проведения Игр в 2021 году. Они хотят, чтобы их отсрочили еще раз или же вообще отменили.

Однако в МОК заявили, что считают невозможной отмену Олимпиады в этом году.

25 марта в японской префектуре Фукусума стартовала эстафета Олимпийского огня.

11 июля президент Владимир Зеленский встретился с украинскими спортсменами, которые отправятся на Олимпиаду в Токио.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Артем Будрин