Михаил Романчук / фото REUTERS
Пловец Михаил Романчук завоевал серебряную медаль для Украины на Олимпийских играх в Токио.
Романчук занял второе место в финальном заплыве на дистанции 1500 метров.
Он уступил только американцу Роберту Финке, но опередил немца Флориана Веллброка.
После заплыва Романчук признался, что доволен вторым местом, а также рассказал, что помешало завоевать золото.
В Токио состоялась церемония награждения победителя и призеров заплыва на 1500 метров.
Серебряную медаль Романчуку вручил президент Национального олимпийского комитета Украины Сергей Бубка.
Фото НОК Украины
Фото НОК Украины
Фото НОК Украины
Фото НОК Украины
Михаил Романчук: вторая медаль на Олимпиаде
- На Олимпиаде в Токио Романчук добавил серебряную медаль на дистанции 1500 метров к бронзе на дистанции 800 метров.
- Он принес Украине первое серебро на Олимпиаде-2020.
- Романчук принес Украине первые олимпийские медали в плавании за 17 лет.