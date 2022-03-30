Элина Свитолина имеет проблемы со здоровьем.

Лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина объявила о том, что временно приостанавливает профессиональные выступления.

На своей странице в Инстаграме украинка опубликовала эмоциональный пост, в котором рассказала, что в последнее время имеет серьезные проблемы со здоровьем и это не дает ей возможности продолжать выступать. Свитолина будет заниматься лечением, но пообещала в скором времени вернуться на корт.

"Для меня это были чрезвычайно тяжелые пару месяцев не только морально, но и физически. Я долго мучилась со спиной. Боль не давала мне подготовиться к турнирам в лучшем виде. Между тем, наблюдая с невыносимой болью в сердце за тем, что происходит на моей родине, в Украине, и с какой отвагой и мужеством наш украинский народ защищает нашу страну, я получила огромный толчок продолжать и бороться на корте. Теперь мое тело больше не может этого выдерживать, и мне нужно отдохнуть. Но я уверена, скоро увидимся!", - сообщила Свитолина.

Добавим, что в нынешнем сезоне Свитолина провела 13 матчей, проиграв восемь из них.

Элина Свитолина: результаты в прошлом сезоне