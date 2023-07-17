Алькарас стал лишь пятым теннисистом, которому удавалось выиграть Уимблдон за последние 20 лет.

В воскресенье, 16 июля, был сыгран финальный поединок Wimbledon-2023, в котором испанский теннисист Карлос Алькарас победил серба Новака Джоковича.

20-летний спортсмен прокомментировал свою победу в решающем матче самого престижного травяного турнира.

"Ощущения великолепные. Выиграть Уимблдон было моей мечтой, я очень этого хотел. Правда, не ожидал осуществить ее так быстро.

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Если честно, я сделал это для себя, а не для теннисного поколения. Это было великолепно. Потрясающе обыграть Новака на его пике, на этом уровне, и войти в историю, став первым человеком за 10 лет, который нанес ему поражение на этом корте.

Я никогда это не забуду. И новому поколению это тоже на пользу - они увидели, как я его обыграл, и задумаются, что тоже способны на это. Это здорово и для меня, и для молодых игроков.

Сейчас это самый счастливый момент в моей жизни. Может, через пять лет будет по-другому. Сейчас мне 20, и у меня было мало подобных ситуаций, так что я буду наслаждаться моментом.

Я вошел в историю, это самый счастливый момент в жизни. Думаю, он еще долго будет таким.

Я мечтал победить Новака и выиграть Уимблдон с тех пор, как пришел в теннис. Поэтому это главный момент в моей жизни", - сказал Алькарас на послематчевой пресс-конференции.

Стоит отметить, что Карлосу Алькарасу удалось прервать выдающуюся серию Новака Джоковича, который не проигрывал на Уимблдоне в течение 2195 дней. В последний раз серб терпел поражение на Уимблдоне 12 июля 2017 года, когда снялся с четвертьфинала турнира по ходу второго сета матча с Томашем Бердыхом.

Кроме того, Алькарас стал лишь третьим испанским теннисистом в истории, которому удалось выиграть травяной турнир "Большого шлема". Ранее этого добивались только Рафаэль Надаль (дважды - в 2008 и 2010 году) и Мануэль Сантана (в 1966 году, еще до начала Открытой эры тенниса).

Также испанский теннисист стал лишь пятым спортсменом, которому удавалось выиграть Уимблдон за последние 20 лет.

Ранее, начиная с 2003 года, Уимблдонский турнир выигрывали только 4 теннисиста: Роджер Федерер (2003-2007, 2009, 2012, 2017), Рафаэль Надаль (2008, 2010), Новак Джокович (2011, 2014-2015, 2018-2022) и Энди Маррей (2013, 2016).

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