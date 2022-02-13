На Олимпийских играх в Пекине 13 февраля представители Украины соревновались в бобслее и биатлоне.
Отечественные биатлонистки участвовали в гонке преследования. Юлия Джима заняла 13-е место, Анастасия Меркушина и Ирина Петренко финишировали соответственно на 25-й и 55-й позициях.
Наши мужчины в гонке преследования выступили лучше: сразу трое попали в топ-25. Дмитрий Пидручный и Артем Прима квалифицировались в масс-старт, который пройдет 18 февраля.
Также стартовал турнир в бобслее. В Пекине впервые медали Олимпиады разыгрывают женщины на монобобах. Лидия Гунько в этой дисциплине защищает честь Украины. В первой попытке 28-летняя уроженка Ивано-Франковска продемонстрировала 18-й результат, после второй - опустилась на последнюю, 20-ю позицию. Третий и четвертый заезды состоятся 14 февраля.
В этот день должна была пройти квалификация среди фристайлисток по лыжной акробатике. Из-за погодных условий соревнования перенесли на 14 февраля. От Украины там будет выступать Ольга Полюк. Анастасия Новосад сможет принять участие лишь в том случае если сдаст два подряд отрицательных теста на коронавирус.
Олимпиада-2022: главное
- Зимние Олимпийские игры в Пекине проходят с 4-го по 20 февраля 2022 года.
- Украину представляют 45 спортсменов в 12 дисциплинах.
- Результаты украинцев за 12 февраля здесь.