В воскресенье, 13 февраля, на биатлонном стадионе в китайском Чжанцзякоу в рамках зимних Олимпийских игр-2022 состоялась мужская гонка преследования.
Победителем гонки стал француз Кантен Фийон Майе, который закрыл все мишени и воспользовался провалом на огневых рубежах норвежца Йоханнеса Бе. Тарьей Бе в этот раз завоевал серебряную медаль, а бронзовым призером стал Эдуард Латыпов, представляющий Олимпийский комитет России.
Украину в гонке преследования представили три биатлониста: Дмитрий Пидручный, Артем Прима и Антон Дудченко.
Среди украинских спортсменов лучший результат показал Дмитрий Пидручный, финишировавший 13-м. В свою очередь Артем Прима завершил гонку на 18-й позиции, а Антон Дудченко отыграл 37 позиций и финишировал 23-м.
Ожидалось, что Дудченко пропустит гонку, чтобы подготовиться к эстафете, но тренерский штаб изменил свое решение перед стартом.
Результаты гонки:
1. Кантен Фийон Майе (0+0+0+0) 39:07,5
2. Тарьей Бе (1+0+0+0) +28,6
3. Эдуард Латыпов (0+0+0+1) +35,3
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13. Дмитрий Пидручный (1+2+2+0) +3:38,4
18. Артем Прима (2+2+2+0) +3:52,3
23. Антон Дудченко (2+0+1+0) +4:29,0
Ранее в женской гонке преследования "золото" завоевала норвежка Марте Ройселанд, второе место заняла шведка Эльвира Эберг, третье – еще одна норвежка Тириль Экхофф.
Олимпиада-2022: главное
- Зимние Олимпийские игры в Пекине проходят с 4-го по 20 февраля 2022 года.
- Будет разыграно 109 комплектов медалей в 15 видах спорта. На этих Играх впервые будут разыгрываться медали в женском слоуп-стайле (фристайл), мужском и женском биг-эйре (сноуборд), смешанной эстафете в шорт-треке и женских одиночных заездах в бобслее.
- Украину представляют 45 спортсменов в 12 дисциплинах.
- Результаты украинцев за 12 февраля здесь.