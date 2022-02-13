Дмитрий Пидручный / фото REUTERS

В воскресенье, 13 февраля, на биатлонном стадионе в китайском Чжанцзякоу в рамках зимних Олимпийских игр-2022 состоялась мужская гонка преследования.

Победителем гонки стал француз Кантен Фийон Майе, который закрыл все мишени и воспользовался провалом на огневых рубежах норвежца Йоханнеса Бе. Тарьей Бе в этот раз завоевал серебряную медаль, а бронзовым призером стал Эдуард Латыпов, представляющий Олимпийский комитет России.

Украину в гонке преследования представили три биатлониста: Дмитрий Пидручный, Артем Прима и Антон Дудченко.

Среди украинских спортсменов лучший результат показал Дмитрий Пидручный, финишировавший 13-м. В свою очередь Артем Прима завершил гонку на 18-й позиции, а Антон Дудченко отыграл 37 позиций и финишировал 23-м.

Ожидалось, что Дудченко пропустит гонку, чтобы подготовиться к эстафете, но тренерский штаб изменил свое решение перед стартом.

Результаты гонки:

1. Кантен Фийон Майе  (0+0+0+0)  39:07,5

2. Тарьей Бе  (1+0+0+0)  +28,6

3. Эдуард Латыпов  (0+0+0+1)  +35,3

...

13. Дмитрий Пидручный  (1+2+2+0)  +3:38,4

18. Артем Прима  (2+2+2+0)  +3:52,3

23. Антон Дудченко  (2+0+1+0)  +4:29,0

Ранее в женской гонке преследования "золото" завоевала норвежка Марте Ройселанд, второе место заняла шведка Эльвира Эберг, третье – еще одна норвежка Тириль Экхофф. 

Олимпиада-2022: главное

  • Зимние Олимпийские игры в Пекине проходят с 4-го по 20 февраля 2022 года.
  • Будет разыграно 109 комплектов медалей в 15 видах спорта. На этих Играх впервые будут разыгрываться медали в женском слоуп-стайле (фристайл), мужском и женском биг-эйре (сноуборд), смешанной эстафете в шорт-треке и женских одиночных заездах в бобслее.
  • Украину представляют 45 спортсменов в 12 дисциплинах.
  • Результаты украинцев за 12 февраля здесь.