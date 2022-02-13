Лучши среди украинцев выступил Дмитрий Пидручный.

В воскресенье, 13 февраля, на биатлонном стадионе в китайском Чжанцзякоу в рамках зимних Олимпийских игр-2022 состоялась мужская гонка преследования.

Победителем гонки стал француз Кантен Фийон Майе, который закрыл все мишени и воспользовался провалом на огневых рубежах норвежца Йоханнеса Бе. Тарьей Бе в этот раз завоевал серебряную медаль, а бронзовым призером стал Эдуард Латыпов, представляющий Олимпийский комитет России.

Украину в гонке преследования представили три биатлониста: Дмитрий Пидручный, Артем Прима и Антон Дудченко.

Среди украинских спортсменов лучший результат показал Дмитрий Пидручный, финишировавший 13-м. В свою очередь Артем Прима завершил гонку на 18-й позиции, а Антон Дудченко отыграл 37 позиций и финишировал 23-м.

Ожидалось, что Дудченко пропустит гонку, чтобы подготовиться к эстафете, но тренерский штаб изменил свое решение перед стартом.

Результаты гонки:

1. Кантен Фийон Майе (0+0+0+0) 39:07,5

2. Тарьей Бе (1+0+0+0) +28,6

3. Эдуард Латыпов (0+0+0+1) +35,3

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13. Дмитрий Пидручный (1+2+2+0) +3:38,4

18. Артем Прима (2+2+2+0) +3:52,3

23. Антон Дудченко (2+0+1+0) +4:29,0

Ранее в женской гонке преследования "золото" завоевала норвежка Марте Ройселанд, второе место заняла шведка Эльвира Эберг, третье – еще одна норвежка Тириль Экхофф.

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