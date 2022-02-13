В воскресенье, 13 февраля, на биатлонном стадионе в китайском Чжанцзякоу в рамках зимних Олимпийских игр-2022 состоялась женская гонка преследования.
Победительницей гонки стала норвежская биатлонистка Марте Олсбю Ройселанд. Она допустила 1 промах и завершила дистанцию за 34 минуты и 46,9 секунды. Второе место заняла шведка Эльвира Эберг. Она сделала 3 промаха, уступив 1 минуту 36,5 секунды. Тройку лучших замкнула еще одна представительница Норвегии Тириль Экхофф, допустившая 3 промаха (+1.48,7).
Украину в гонке преследования представили три биатлонистки: Юлия Джима, Анастасия Меркушина и Ирина Петренко.
Лучший результат среди украинок показала Юлия Джима, финишировавшая 13-ю, она допустила четыре промаха. В свою очередь Анастасия Меркушина дважды промазала на стрельбе и завершила гонку на 25-й позиции. Ирина Петренко с четырьмя промахами стала 55-й.
Результаты гонки:
1. Марте Олсбю Ройселанд (0+0+1+0) 34:46,9
2. Эльвира Карин Эберг (0+1+2+0) +1:36,5
3. Тирил Экхофф (1+1+0+1) +1:48,7
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13. Юлия Джима (1+0+1+2) +2:49,3
25. Анастасия Меркушина (1+0+0+1) +3:50,3
55. Ирина Петренко (1+1+2+0) +8:16,8
Олимпиада-2022: главное
- Зимние Олимпийские игры в Пекине проходят с 4-го по 20 февраля 2022 года.
- Будет разыграно 109 комплектов медалей в 15 видах спорта. На этих Играх впервые будут разыгрываться медали в женском слоуп-стайле (фристайл), мужском и женском биг-эйре (сноуборд), смешанной эстафете в шорт-треке и женских одиночных заездах в бобслее.
- Украину представляют 45 спортсменов в 12 дисциплинах.
- Результаты украинцев за 12 февраля здесь.