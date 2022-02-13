Лучший результат среди украинок показала Юлия Джима.

В воскресенье, 13 февраля, на биатлонном стадионе в китайском Чжанцзякоу в рамках зимних Олимпийских игр-2022 состоялась женская гонка преследования.

Победительницей гонки стала норвежская биатлонистка Марте Олсбю Ройселанд. Она допустила 1 промах и завершила дистанцию за 34 минуты и 46,9 секунды. Второе место заняла шведка Эльвира Эберг. Она сделала 3 промаха, уступив 1 минуту 36,5 секунды. Тройку лучших замкнула еще одна представительница Норвегии Тириль Экхофф, допустившая 3 промаха (+1.48,7).

Украину в гонке преследования представили три биатлонистки: Юлия Джима, Анастасия Меркушина и Ирина Петренко.

Лучший результат среди украинок показала Юлия Джима, финишировавшая 13-ю, она допустила четыре промаха. В свою очередь Анастасия Меркушина дважды промазала на стрельбе и завершила гонку на 25-й позиции. Ирина Петренко с четырьмя промахами стала 55-й.

Результаты гонки:

1. Марте Олсбю Ройселанд (0+0+1+0) 34:46,9

2. Эльвира Карин Эберг (0+1+2+0) +1:36,5

3. Тирил Экхофф (1+1+0+1) +1:48,7

...

13. Юлия Джима (1+0+1+2) +2:49,3

25. Анастасия Меркушина (1+0+0+1) +3:50,3

55. Ирина Петренко (1+1+2+0) +8:16,8

Олимпиада-2022: главное