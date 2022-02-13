Юлия Джима на Олимпиаде-2022 / фото REUTERS

В воскресенье, 13 февраля, на биатлонном стадионе в китайском Чжанцзякоу в рамках зимних Олимпийских игр-2022 состоялась женская гонка преследования.

Победительницей гонки стала норвежская биатлонистка Марте Олсбю Ройселанд. Она допустила 1 промах и завершила дистанцию за 34 минуты и 46,9 секунды. Второе место заняла шведка Эльвира Эберг. Она сделала 3 промаха, уступив 1 минуту 36,5 секунды. Тройку лучших замкнула еще одна представительница Норвегии Тириль Экхофф, допустившая 3 промаха (+1.48,7). 

Украину в гонке преследования представили три биатлонистки: Юлия Джима, Анастасия Меркушина и Ирина Петренко.

Лучший результат среди украинок показала Юлия Джима, финишировавшая 13-ю, она допустила четыре промаха. В свою очередь Анастасия Меркушина дважды промазала на стрельбе и завершила гонку на 25-й позиции. Ирина Петренко с четырьмя промахами стала 55-й.

Результаты гонки:

1.  Марте Олсбю Ройселанд  (0+0+1+0)  34:46,9

2.  Эльвира Карин Эберг  (0+1+2+0)  +1:36,5

3.  Тирил Экхофф  (1+1+0+1)  +1:48,7

...

13.  Юлия Джима  (1+0+1+2)  +2:49,3

25.  Анастасия Меркушина  (1+0+0+1)  +3:50,3

55.  Ирина Петренко  (1+1+2+0)  +8:16,8

Олимпиада-2022: главное

  • Зимние Олимпийские игры в Пекине проходят с 4-го по 20 февраля 2022 года.
  • Будет разыграно 109 комплектов медалей в 15 видах спорта. На этих Играх впервые будут разыгрываться медали в женском слоуп-стайле (фристайл), мужском и женском биг-эйре (сноуборд), смешанной эстафете в шорт-треке и женских одиночных заездах в бобслее.
  • Украину представляют 45 спортсменов в 12 дисциплинах.
  • Результаты украинцев за 12 февраля здесь.