Гутцайт сам написал заявление об отставке.

Верховная Рада Украины проголосовала за увольнение Вадима Гутцайта с должности министра молодежи и спорта. Это решение поддержали 243 народных депутата.

Гутцайт сам написал заявление об отставке с должности 8 ноября.

Как известно, вчера глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в эфире телемарафона отметил, что отставка Гутцайта связана с тем, что он был назначен президентом Национального олимпийского комитета и там "много работы и на этом надо сосредотачиваться". По его словам, в частности, речь идет о том, как противодействовать участию российских спортсменов в международных соревнованиях.

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Арахамия отметил, что пока нет на кандидатуры на должность министра, но этот вопрос будет решен в ближайшее время.

Деятельность Гутцайта на посту министра

Как сообщал УНИАН, Вадим Гутцайт находится на должности министра с марта 2020 года, а на посту президента Национального олимпийского комитета с 17 ноября 2022 года.

Гутцайт и его деятельность в качестве министра неоднократно подвергались критике. В частности, он довольно неоднозначно высказался о допуске россиян и белорусов к международным соревнованиям, поблагодарив Международный олимпийский комитет за промежуточные решения.

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