Парламент рассмотрит его в ближайшее время.

Министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт написал заявление об отставке. Соответствующий документ, датированный 8 ноября, опубликовал спикер парламента Руслан Стефанчук.

"В Верховную Раду Украины поступило заявление министра молодежи и спорта Украины Гутцайта В. М. об отставке", - указал он.

Стефанчук добавил, что соответствующее заявление будет рассмотрено в ближайшее время.

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Депутаты собирались рассмотреть увольнение Гутцайта 9 ноября

Ранее народные избранники сообщали, что на этой неделе Верховная Рада планирует уволить Вадима Гутцайта с должности министра молодежи и спорта.

По словам народного депутата Ярослава Железняка, увольнение министра депутаты должны рассмотреть на заседании 9 ноября.

В этот же день парламентарии должны назначить нового главу Фонда госимущества, которым, по словам Железняка, станет нынешний глава Ровенской областной военной администрации Виталий Коваль. Кроме того, на 9 ноября запланировано и утверждение бюджета на 2024-й год.

Как известно, Гутцайт и его деятельность на посту министр неоднократно подвергалась критике. В частности, он довольно неоднозначно высказался о допуск россиян и белорусов к международным соревнованиям, поблагодарив Международный олимпийский комитет за промежуточные решения.

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