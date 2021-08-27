Марьяна Шевчук стала первой в дисциплине пауэрлифтинг.

Украинка Марьяна Шевчук стала паралимпийской чемпионкой в пауэрлифтинге в весовой категории до 55 кг.

Шевчук опередила представительниц Китая и Турции, которые стали соответственно серебряными и бронзовыми призерами.

Наша соотечественница принесла второе золото в копилку Украины. Первую золотую награду для Украины выиграла Елизавета Мерешко в плавании.

Для Украины это уже 17-я медаль на этих Играх. Две золотые награды, девять серебряных и шесть бронзовых - такой пока урожай наших спортсменов.

Украина на Паралимпийских играх в Токио: главное

Паралимпиада стартовала 24 августа и пройдет до 5 сентября.

Украину на соревнованиях представляют 143 спортсмена в 15 видах спорта. Наибольшее представительство в Украине в плавании (40 спортсменов) и легкой атлетике (32).

Итоги первого соревновательного дня для Украины здесь, а второго - здесь.

Автор: Артем Будрин