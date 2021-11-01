Лучшая украинская теннисистка впервые за долгие годы покинула топ-10 рейтинга.

В понедельник, 1 ноября, был опубликован новый рейтинг WTA. Позиции украинских теннисисток сильно изменились и не у всех в лучшую сторону, в частности у Элины Свитолиной дела идут плохо.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина потеряла сразу несколько позиций и опустилась аж на 14-е место в рейтинге WTA. Украинка покинула топ-10 впервые с мая 2017 года. Причиной такому падению стало то, что Элина потеряла 1080 очков за Итоговый турнир-2019, в котором она дошла до финала, но уступила Эшли Барти.

Читайте такжеУкраинская теннисистка сотворила мегасенсацию, разгромив действующую чемпионку US OpenВ текущем сезоне Элина Свитолина не сумела квалифицироваться на Итоговый турнир.

А вот вторая ракетка Украины Марта Костюк поднялась сразу на 5 позиций. Благодаря выходу в полуфинал турнира WTA 250 в румынском Клуж-Напоке 19-летняя украинка совершила прыжок и дебютировала в топ-50 рейтинга. Это ее личный рекорд.

Собственный личный рекорд повторила Ангелина Калинина – она поднялась на 57-е место.

Уроженка Одессы Даяна Ястремская потеряла 21 строчку в рейтинге и теперь занимает 100-е место.

WTA Singles Rankings. Положение на 1 ноября 2021

Элина Свитолина: результаты в сезоне

В текущем сезоне Свитолина выиграла лишь один титул - в конце августа она стала победительницей турнира в Чикаго.

До турнира в Чикаго лучшими результатами Свитолиной в этом сезоне были выходы в полуфинал на турнирах в Штутгарте и Майами.

На турнирах "Большого шлема" лучшим результатом для украинки стал выход в четвертьфинал на US Open.

По результатам сезона Свитолина впервые с 2016 года не смогла квалифицироваться на Итоговый турнир WTA.

Также Свитолина выступила на Олимпийских играх в Токио, где смогла завоевать бронзовую медаль.

Автор: Владимир Медяник