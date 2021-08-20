Звиад Гогочури на Паралимпиаде-2016 взял "золото".

Грузинского спортсмена, дзюдоиста, члена паралимпийской сборной страны отстранили от участия в Паралимпиаде в Токио, которая пройдет без зрителей. Причиной такого решения стало то, что Звиад Гогочури толкнул охранника отеля.

Об этом сообщает Kyodo.

По данным издания, Гогочури находился в отеле на карантине, потому что один из членов команды получил положительный результат теста на COVID-19. Спортсмены выпивали и вели себя шумно, поэтому 60-летний охранник отеля попросил их вести себя потише.

В результате конфликта грузинский дзюдоист толкнул мужчину, из-за чего тот упал и сломал ребро. В свою очередь спортсмен полностью признал свою вину. Правда, теперь золотой медалист Паралимпиады-2016 не сможет принять участие в соревнованиях в Токио

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Как ранее сообщал УНИАН, власти Японии серьезно обеспокоены распространением коронавируса в столице страны Токио. Команда экспертов при правительстве назвала ситуацию катастрофической и "вышедшей из-под контроля" за считанные дни до начала летних Паралимпийских игр.

Автор: Анастасия Горбачева