Паралимпийские игры стартуют 24 августа.

Паралимпийские игры в Токио пройдут без зрителей на трибунах.

Данное решение принято в связи со сложной эпидемиологической обстановкой в Токио, сообщил оргкомитет Игр.

"В связи с объявлением чрезвычайного положения в префектурах Токио, Сайтама и Тиба и запросом на введение чрезвычайного положения в префектуре Сидзуока для проведения соревнований в этих областях будут приняты строгие антикоронавирусные меры, включая отсутствие зрителей", - говорится в заявлении.

Также в оргкомитете Игр попросили общественность воздержаться от посещения соревнований на открытом воздухе.

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Паралимпийские игры в Токио: что нужно знать

Паралимпиада стартует 24 августа и пройдет до 5 сентября.

На Паралимпийских играх будет разыграно 540 комплектов наград в 22 видах спорта.

Паралимпийская сборная Украины отправилась на Игры 13 августа. Украину на соревнованиях представят 143 спортсмена в 15 видах спорта. Наибольшее представительство у Украины в плавании (40 спортсменов) и легкой атлетике (32).

Автор: Антон Дударь