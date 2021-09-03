Ангелина Калинина / фото REUTERS
Украинская теннисистка Ангелина Калинина не смогла пройти в третий круг US Open.
Украинка покинула турнир "Большого шлема", уступив экс-первой ракетке мира Анжелик Кербер из Германии.
Калинина потерпела поражение по итогам двух сетов - 3:6, 2:6.
Отметим, что в этом году Калининой удавалось обыграть Кербер, но вторая встреча с немкой завершилась для украинки поражением.
Ранее на US Open Калинина одержала волевую победу в матче первого круга.
Читайте такжеСвитолина в день рождения мужа пробилась в третий круг US Open (видео)
Украина на US Open: главное
- В одиночном разряде в основной сетке от Украины на турнире осталась только Элина Свитолина, которая уже дошла до третьего круга.
- Даяна Ястремская впервые за три года не смогла преодолеть первый круг на US Open. Также в первом круге турнир покинула Марта Костюк.
- Илья Марченко, Сергей Стаховский, Леся Цуренко, Катерина Козлова, Катарина Завацкая и Дарья Снигур не смогли преодолеть квалификацию US Open.