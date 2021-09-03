Ангелина Калинина уступила в матче второго круга.

Украинская теннисистка Ангелина Калинина не смогла пройти в третий круг US Open.

Украинка покинула турнир "Большого шлема", уступив экс-первой ракетке мира Анжелик Кербер из Германии.

Калинина потерпела поражение по итогам двух сетов - 3:6, 2:6.

Отметим, что в этом году Калининой удавалось обыграть Кербер, но вторая встреча с немкой завершилась для украинки поражением.

Ранее на US Open Калинина одержала волевую победу в матче первого круга.

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Украина на US Open: главное

В одиночном разряде в основной сетке от Украины на турнире осталась только Элина Свитолина, которая уже дошла до третьего круга.

Даяна Ястремская впервые за три года не смогла преодолеть первый круг на US Open. Также в первом круге турнир покинула Марта Костюк.

Илья Марченко, Сергей Стаховский, Леся Цуренко, Катерина Козлова, Катарина Завацкая и Дарья Снигур не смогли преодолеть квалификацию US Open.

Автор: Антон Дударь