Украинская теннисистка Ангелина Калинина, которая занимает 76-е место в рейтинге WTA, прошла во второй круг US Open.
На старте турнира Калинина встречалась с представительницей Египта Майар Шериф (№95 в мировом рейтинге). Украинка одержала волевую победу.
Калинина уступила в первом сете со счетом 4:6, но затем проявила характер и в двух следующих партиях отдала сопернице всего два гейма - 6:1 и 6:1.
Калинина во второй раз в карьере преодолела стартовый круг US Open.
Во втором круге Калинина может встретиться с другой украинкой Даяной Ястремской, если ей удастся обыграть немку Анжелик Кербер.
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Украина на US Open: главное
- В одиночном разряде в основной сетке Украину представляют Элина Свитолина, Даяна Ястремская, Марта Костюк и Ангелина Калинина.
- Свитолина и Ястремская свои матчи первого круга проведут 30 августа, а Костюк стартует 31 августа.
- Илья Марченко, Сергей Стаховский, Леся Цуренко, Катерина Козлова, Катарина Завацкая и Дарья Снигур не смогли преодолеть квалификацию US Open.