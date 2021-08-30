Ангелина Калинина во втором и третьем сетах отдала сопернице всего два гейма.

Украинская теннисистка Ангелина Калинина, которая занимает 76-е место в рейтинге WTA, прошла во второй круг US Open.

На старте турнира Калинина встречалась с представительницей Египта Майар Шериф (№95 в мировом рейтинге). Украинка одержала волевую победу.

Калинина уступила в первом сете со счетом 4:6, но затем проявила характер и в двух следующих партиях отдала сопернице всего два гейма - 6:1 и 6:1.

Калинина во второй раз в карьере преодолела стартовый круг US Open.

Во втором круге Калинина может встретиться с другой украинкой Даяной Ястремской, если ей удастся обыграть немку Анжелик Кербер.

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Украина на US Open: главное

В одиночном разряде в основной сетке Украину представляют Элина Свитолина, Даяна Ястремская, Марта Костюк и Ангелина Калинина.

Свитолина и Ястремская свои матчи первого круга проведут 30 августа, а Костюк стартует 31 августа.

Илья Марченко, Сергей Стаховский, Леся Цуренко, Катерина Козлова, Катарина Завацкая и Дарья Снигур не смогли преодолеть квалификацию US Open.

Автор: Антон Дударь