Перед матчами Кубка Билли Джин Кинг был запущен благотворительный сбор средств.

15-16 апреля сборная Украины проведет матч Кубка Билли Джин Кинг (бывший Кубок Федерации) против сборной США. Матч пройдет в американском Эшвилле.

В преддверии матча организаторы соревнований запустили благотворительный сбор средств "TennisPlaysForPeace" ("Теннис играет ради мира") на поддержку украинских граждан, которые пострадали от военной агрессии России.

Уже собрана очень солидная сумма в размере 940 тысяч долларов. Об этом сообщается на официальном аккаунте турнира в Твиттере.

Перед началом турнира команда США заявила, что поддерживает Украину в столь непростое для страны время.

Добавим, что сборная Украины сыграет против американок не своим сильнейшим составом. Элина Свитолина и Марта Костюк вынужденно пропускают матчи из-за травм.

Состав национальной сборной Украины:

Даяна Ястремская

Катарина Завацкая

Людмила Киченок

Надежда Киченок

15 апреля в первом поединке Даяна Ястремская сыграет против Элисон Риск. Также в этот день свой поединок проведет Катарина Завацкая, которая встретится с Джессикой Пегулой.

16 апреля состоятся сразу три матча. Ястремская сыграет против Пегулы, Завацкая сразится с Риск, а сестры Киченок будут противостоять против пары Дези Кравчик / Шелби Роджерс.

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