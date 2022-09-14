Леся Цуренко / фото REUTERS

Во среду, 14 сентября, известная украинская теннисистка Леся Цуренко в рамках 1/8 финала турнира серии WTA 250 в словенском Портороже играла против россиянки Екатерины Александровой.

Победу в поединке одержала 33-летняя представительница Украины. 

WTA Slovenia Open, 1/8 финала

Леся Цуренко (Украина) – Екатерина Александрова – 7:5, 7:6

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Матч продолжался 2 часа и 29 минут. Цуренко 1 раз подала навылет, допустила 8 двойных ошибок и реализовала 5 из 13 брейкпойнтов.

Это была четвертая встреча теннисисток, Леся Цуренко выиграла все очные матчи против Александровой.

Добавим, что в 1/16 финала Екатерина Александрова выбила другую представительницу Украины - Марту Костюк. Таким образом, Леся Цуренко отомстила за свою соотечественницу. 

В четвертьфинале Цуренко встретится с победительницей поединка Елена Рыбакина (Казахстан) - Тереза Мартинцова (Чехия).

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