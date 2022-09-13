В следующем круге Леся Цуренко встретится с обидчицей Марты Костюк.

Во вторник, 13 сентября, украинская теннисистка Леся Цуренко в рамках первого круга турнира серии WTA 250 в словенском Портороже играла против Габриэлы Русе из Румынии.

Матч завершился победой представительницы Украины.

WTA Slovenia Open, 1/16 финала

Леся Цуренко (Украина) – Габриэла Русе (Румыния) – 6:1, 4:6, 6:4

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Теннисистки провели на корте около трех часов. За это время украинка допустила 5 двойных ошибок и реализовала 7 из 18 брейк-пойнтов.

Украинская теннисистка одержала вторую победу в матчах против румынки. В прошлом году Цуренко обыграла Русе на грунтовом турнире WTA 250 в Клуж-Напоке.

В следующем круге Цуренко встретится с россиянкой Екатериной Александровой, которая в первом раунде турнира выбила другую украинскую теннисистку – Марту Костюк.

Добавим, что Цуренко выиграла во всех трех предыдущих встречах с Александровой. В предыдущем сезоне теннисистки играли друг против друга в Линце.

Поединок Цуренко и Александровой запланирован на 14 сентября.

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