Украинский каратист Станислав Горуна считает, что спорт вне политики.

Бронзовый призер Олимпийских игр-2020 Станислав Горуна объяснил, почему он ездил в Россию после начала войны на востоке Украины.

Его цитирует sport.ua.

"Люди в Новосибирске даже не знали о том, что происходит у их западной границы. Там пропаганда не велась, люди из Центральной России не особо понимали, что мы воюем, они не были в курсе происходящих событий", - заявил Станислав.

"И я не ехал делиться опытом с боевиками или военными, я ехал работать с детьми. Я 18 лет занимаюсь карате и вышел на топовый уровень, имею определенную компетентность в своем виде спорта. Мне надо делиться этими знаниями. Я также ездил в Австралию, Канаду, Чили. Объездил всю Европу - для меня это не имело политического подтекста", - добавил Горуна.

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Станислав Горуна: достижения

До Олимпийских игр в Токио 32-летний львовянин Горуна становился победителем Европейских игр-2019, Всемирных игр-2017, а также двукратным чемпионом Европы (2011 и 2021).

На чемпионатах мира его наивысшим достижением была бронза в 2014 году.

Также Горуна становился победителем Кубка мира-2014 и является пятикратным победителем Премьер-Лиги карате.

Автор: Артем Будрин