Спортсмены прилетели на Олимпийские игры, но были вынуждены вернуться домой.

Шесть пловцов из Польши были вынуждены вернуться домой после того, как отправились на Олимпийские игры в Токио.

Об этом сообщается в сюжете ТСН.

Это произошло из-за ошибки, допущенной польскими функционерами, которые умудрились перепутать количество спортсменов в заявке при регистрации на Олимпиаду. Это выяснилось уже в Токио.

Глава польской федерации плавания объяснил, что ошибка произошла из-за нестыковки в международных и национальных правилах.

Спортсмены, которым пришлось возвращаться домой, призвали к немедленной отставке руководства федерации. Они считают, что чиновники не только убили их мечту, но еще и выставили на посмешище всю Польшу.

Читайте такжеРасистский скандал на Олимпиаде: сборная Германии покинула поле из-за футболиста Гондураса

Олимпиада в Токио: что известно

Олимпиада в Токио начнется 23 июля и пройдет до 8 августа. Параолимпийские игры стартуют на месяц позже - 24 августа. Игры были перенесены на 2021 год из-за коронавируса, но сохранят название "Олимпиада-2020".

Расходы на игры выросли на 2,8 млрд долларов из-за мер, необходимых для предотвращения распространения коронавируса.

Согласно опросам, большинство японцев выступало против проведения Игр в 2021 году. Однако в МОК заявили, что считают невозможной отмену Олимпиады в этом году.

25 марта в японской префектуре Фукусума стартовала эстафета Олимпийского огня.

На Олимпиаде призеры будут сами надевать медали себе на шею.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Антон Дударь