Зрителей не пустят на трибуны на Олимпийских играх в Токио и трех соседних префектурах: Тиба, Канагава и Сайтама.
Об этом сообщает Kyodo.
Данное решение было принято 8 июля на онлайн-встрече оргкомитета Олимпиады-2020, представителей Международного олимпийского комитета и городских властей Токио.
Решение связано с введением чрезвычайной ситуации в Токио из-за роста случаев заражения коронавирусом.
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Ранее было принято решение о том, что иностранные зрители не смогут посетить Олимпиаду. Теперь же был введен запрет и для местных болельщиков.
Также ранее стало известно, что церемония открытия Олимпиады пройдет без зрителей - на стадионе ее смогут посмотреть только VIP-гости.
Олимпиада в Токио: детали
- Олимпиада в Токио начнется 23 июля и пройдет до 8 августа. Паралимпийские игры стартуют на месяц позже - 24 августа. Игры были перенесены на 2021 год из-за коронавируса, но сохранят название "Олимпиада-2020".
- Расходы на игры выросли на 2,8 млрд долларов из-за мер, необходимых для предотвращения распространения коронавируса.
- Согласно опросам, большинство японцев выступало против проведения Игр в 2021 году. Они хотят, чтобы их отсрочили еще раз или же вообще отменили.
- Однако в МОК заявили, что считают невозможной отмену Олимпиады в этом году.
- 25 марта в японской префектуре Фукусума стартовала эстафета Олимпийского огня.
- Украине на Олимпиаде в Токио предсказывают больше медалей, чем на Играх-2016 в Рио.
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