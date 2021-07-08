В Токио был введен режим чрезвычайной ситуации.

Зрителей не пустят на трибуны на Олимпийских играх в Токио и трех соседних префектурах: Тиба, Канагава и Сайтама.

Об этом сообщает Kyodo.

Данное решение было принято 8 июля на онлайн-встрече оргкомитета Олимпиады-2020, представителей Международного олимпийского комитета и городских властей Токио.

Решение связано с введением чрезвычайной ситуации в Токио из-за роста случаев заражения коронавирусом.

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Ранее было принято решение о том, что иностранные зрители не смогут посетить Олимпиаду. Теперь же был введен запрет и для местных болельщиков.

Также ранее стало известно, что церемония открытия Олимпиады пройдет без зрителей - на стадионе ее смогут посмотреть только VIP-гости.

Олимпиада в Токио: детали

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Автор: Антон Дударь