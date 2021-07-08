23 июля в столице страны должна открыться Олимпиада, которая продлится до 8 августа.

Власти Японии намерены ввести в Токио режим чрезвычайной ситуации на период с 12 июля по 22 августа из-за ситуации с коронавирусом.

Об этом сообщил министр по делам восстановления экономики Ясутоси Нисимуры. 23 июля в столице должна открыться Олимпиада, которая продлится до 8 августа.

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Ожидается, что власти Японии официально объявят о введении ограничений сегодня. В соседних с Токио районах будет действовать более слабый режим ограничений, передает Reuters.

Вице-президент Международного олимпийского комитета Джон Коутс заявлял, что Олимпиада в Японии пройдет даже в случае введения режима чрезвычайной ситуации.

Ранее СМИ сообщали, что власти Японии вернулись к рассмотрению идеи о полном запрете посещения зрителями стадионов, которые примут олимпийские соревнования. К такому шагу их подталкивает эпидемиологическая ситуация в Токио. Количество выявляемых случаев заражения COVID-19 вернулось на уровень двухмесячной давности, передает kommersant.

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Автор: Ирина Погорелая