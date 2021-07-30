31 июля на Олимпийских играх в Токио будет разыгран 21 комплект медалей в 14 видах спорта.
Теннисистка Элина Свитолина будет бороться за бронзовую медаль. В матче за третье место она встретится с представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной.
Пловец Владислав Бухов выступит в полуфинале на дистанции 50 м вольным стилем. Легкоатлетки Виктория Ткачук, Анна Рыжикова и Мария Миколенко выступят в квалификации на дистанции 400 метров в беге с барьерами, Наталья Семенова - в метании диска, Владислав Мазур - в прыжках в длину. Николай Просторов представит Украину в прыжках на батуте
Учитывая разницу во времени между Токио и Киевом (6 часов), часть соревнований начнется в ночное время для Украины.
Читайте такжеСнова без медалей: итоги седьмого дня Олимпиады для Украины
Трансляцию Олимпийских игр можно смотреть на телеканале "UA: Перший". Также игры показывают Eurosport 1 и Eurosport 2 - просмотр этих каналов доступен в том числе на медиасервисе MEGOGO.
Расписание финалов 31 июля
1:30 - 3:25. Триатлон. Смешанная эстафета.
3:00 - 8:50. Стендовая стрельба. Смешанные команды, трап.
4:30 - 6:20. Плавание. Мужчины - 100 м батт. Женщины - 200 м спина, 800 м в/с. Смешанная эстафета 4х100 м.
6:00 - 12:00. Парусный спорт. Медальные гонки в RS: X - мужчины и женщины.
6:00 - 11:10. Пулевая стрельба. Женщины, винтовка, 50 м из трех положений.
6:00 - 14:00. Теннис. Женщины, одиночный разряд. Финал. Матч за 3-е место (Элина Свитолина)
7:00 - 9:25. Батут. Мужчины, инд.
8:45 - 11:20. Стрельба из лука. Мужской индивидуальный турнир
9:50 - 12:00. Тяжелая атлетика. Мужчины - 81 кг.
10:30 - 13:00. Регби-7, женский финал.
11:00 - 13:40. Дзюдо. Смешанный командный турнир.
12:00 - 17:00. Бадминтон. Мужские пары.
12:30 - 14:40. Фехтование. Женская сабля, команда.
13:00 - Легкая атлетика. Мужчины - диск. Женщины - 100 м. Смешанная эстафета 4х400 м.
13:50 - 16:00. Тяжелая атлетика. Мужчины - 96 кг.
Украина на Олимпиаде в Токио: главное
- На Олимпиаде в Токио Украину представляют 157 спортсменов. Они выступят в 29 видах.
На церемонии открытия Игр флаг Украины несли Елена Костевич и Богдан Никишин.
За золотые медали на Олимпиаде украинские спортсмены получат 125 тысяч долларов, за серебряные - 80, за бронзовые - 55.
Первую медаль в Токио Украине принесла дзюдоистка Дарья Белодед. Она выиграла бронзу. Во второй день соревнований бронзовую награду выиграл шпажист Игорь Рейзлин. Еще одну бронзу в копилку украинской сборной принесли стрелки Елена Костевич и Олег Омельчук. Четвертую награду для Украины завоевал пловец Михаил Романчук.
Павел Коростылев и Елена Костевич заняли четвертые места в пулевой стрельбе из пневматического пистолета на дистанции 10 метров. А Яков Хаммо проиграл схватку за бронзу в дзюдо.