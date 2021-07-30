В этот день Украина может надеяться на медаль в теннисе.

31 июля на Олимпийских играх в Токио будет разыгран 21 комплект медалей в 14 видах спорта.

Теннисистка Элина Свитолина будет бороться за бронзовую медаль. В матче за третье место она встретится с представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной.

Пловец Владислав Бухов выступит в полуфинале на дистанции 50 м вольным стилем. Легкоатлетки Виктория Ткачук, Анна Рыжикова и Мария Миколенко выступят в квалификации на дистанции 400 метров в беге с барьерами, Наталья Семенова - в метании диска, Владислав Мазур - в прыжках в длину. Николай Просторов представит Украину в прыжках на батуте

Учитывая разницу во времени между Токио и Киевом (6 часов), часть соревнований начнется в ночное время для Украины.

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Трансляцию Олимпийских игр можно смотреть на телеканале "UA: Перший". Также игры показывают Eurosport 1 и Eurosport 2 - просмотр этих каналов доступен в том числе на медиасервисе MEGOGO.

Расписание финалов 31 июля

1:30 - 3:25. Триатлон. Смешанная эстафета.

3:00 - 8:50. Стендовая стрельба. Смешанные команды, трап.

4:30 - 6:20. Плавание. Мужчины - 100 м батт. Женщины - 200 м спина, 800 м в/с. Смешанная эстафета 4х100 м.

6:00 - 12:00. Парусный спорт. Медальные гонки в RS: X - мужчины и женщины.

6:00 - 11:10. Пулевая стрельба. Женщины, винтовка, 50 м из трех положений.

6:00 - 14:00. Теннис. Женщины, одиночный разряд. Финал. Матч за 3-е место (Элина Свитолина)

7:00 - 9:25. Батут. Мужчины, инд.

8:45 - 11:20. Стрельба из лука. Мужской индивидуальный турнир

9:50 - 12:00. Тяжелая атлетика. Мужчины - 81 кг.

10:30 - 13:00. Регби-7, женский финал.

11:00 - 13:40. Дзюдо. Смешанный командный турнир.

12:00 - 17:00. Бадминтон. Мужские пары.

12:30 - 14:40. Фехтование. Женская сабля, команда.

13:00 - Легкая атлетика. Мужчины - диск. Женщины - 100 м. Смешанная эстафета 4х400 м.

13:50 - 16:00. Тяжелая атлетика. Мужчины - 96 кг.

Украина на Олимпиаде в Токио: главное

Автор: Антон Дударь