Надежды Украины на медали в этот день связаны со стрельбой, а также дзюдо.

25 июля на Олимпиаде-2020, которая проходит в Токио, будет разыграно 18 комплектов медалей.

Во второй день бороться за медали у Украины будут олимпийская чемпионка Афин Елена Костевич (стрельба из пневматического пистолета, 10 метров), серебряный призер Рио-2016 Сергей Кулиш, а также Олег Царьков (стрельба из пневматической винтовки, 10 метров), дзюдоист Георгий Зантарая, шпажисты Богдан Никишин, Игорь Рейзлин и Роман Свичкарь, велогонщица Валерия Кононенко.

Также медали будут разыгрываться в командной стрельбе из лука, где Украину представят Вероника Марченко, Лидия Сиченникова и Анастасия Павлова.

Кроме того, на Олимпиаде свой путь начнут теннисистка Элина Свитолина (сыграет в одиночном разряде), теннисистки Людмила и Надежда Киченок (в парном), боксер Ярослав Харциз, гимнастка Диана Варинская, пловчиха Дарья Зевина, байдарочница Виктория Ус, Ирина Маловичко (стендовая стрельба), Мария Улитина и Артем Почтарев (бадминтон), Маргарита Песоцкая (настольный теннис). Гребцы Игорь Хмара и Станислав Ковалев выступят в утешительном заплыве и попробуют пробиться в полуфинал.

Читайте такжеОлимпиада-2020: итоги первого дня для Украины

Трансляцию Олимпийских игр можно смотреть на телеканале "UA: Перший". Также игры показывают Eurosport 1 и Eurosport 2 - просмотр этих каналов доступен, в том числе, на медиасервисе MEGOGO.

Учитывая разницу во времени между Токио и Киевом, часть соревнований начнется в ночное для Украины время.

Расписание трансляций финалов 25 июля

3:00 - 10:30. Пулевая стрельба. Мужская винтовка, 10 м (Сергей Кулиш, Олег Царьков). Женский пистолет, 10 м (Елена Костевич).

3:00 - 7:55. Скейтбординг. Мужчины, улица.

4:30 - 6:20. Плавание. Мужчины - 400 м в/с, 400 м комплекс. Женщины - 400 м комплекс, 4х100 в/с.

7:00 - 11:35. Велоспорт, шоссе. Женщины (Валерия Кононенко).

7:45 - 11:25. Стрельба из лука. Женские сборные (Украина).

9:00 - 10:00. Прыжки в воду. Синхрон, 3 м, женщины.

9:50 - 12:00. Тяжелая атлетика. Мужчины - 61 кг.

11:00 - 13:40. Дзюдо. Мужчины - 66 кг (Георгий Зантарая). Женщины - 52 кг.

12:00 - 16:25. Фехтование. Мужская шпага, инд (Богдан Никишин, Роман Свичкар, Игорь Рейзлин). Женская рапира, инд.

13:00 - 16:40. Тхэквондо. Мужчины - 68 кг. Женщины - 57 кг.

13:50 - 16:00. Тяжелая атлетика. Мужчины - 67 кг.

Украина на Олимпиаде в Токио: главное

На Олимпиаде в Токио Украину представляют 157 спортсменов. Они выступят в 29 видах.

На церемонии открытия Игр флаг Украины несли Елена Костевич и Богдан Никишин.

За золотые медали на Олимпиаде украинские спортсмены получат 125 тысяч долларов, за серебряные - 80, за бронзовые - 55.

Первую медаль в Токио Украине принесла дзюдоистка Дарья Белодед. Она выиграла бронзу.

В первый день соревнований вплотную к медали подобрался стрелок Павел Коростылев, который стал четвертым.

Автор: Антон Дударь