Елена Костевич, сборная по фехтованию и дзюдоисты будут бороться за медали.

30 июля пройдет седьмой соревновательный день на Олимпийских играх в Токио. В этот день будет разыгран 21 комплект наград.

За награды будут бороться украинские шпажисты (Игорь Рейзлин, Богдан Никишин, Роман Свичкарь и Анатолий Герей), которые выступят в командных соревнованиях.

В стрельбе из пневматического пистолета на дистанции 25 метров Елену Костевич ждет вторая квалификация (в первой она заняла шестое место). Ей нужно удержаться в восьмерке лучших, чтобы попасть в финал.

Медали также будут разыгрываться в дзюдо, где в категории свыше 100 кг Украину представит Яков Хаммо, а в категории 78 кг - Елизавета Каланина.

В боксе борьбу за награду продолжит Анна Лысенко - ее ждет четвертьфинальный поединок. А в плавании Михаил Романчук и Сергей Фролов выйдут на квалификационный заплыв на дистанции 1500 метров вольным стилем, а Владислав Бухов - на дистанции 50 метров.

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В квалификации также выступят легкоатлеты Андрей Проценко (прыжки в высоту), Ольга Саладуха (тройной прыжок), Никита Нестеренко (метание диска), Ольга Голодная (толкание ядра) и команда смешанной эстафеты. Анна Письменская и Виктория Кесарь начнут борьбу в квалификации в прыжках в воду среди дуэтов.

Учитывая разницу во времени между Токио и Киевом (6 часов), часть соревнований начнется в ночное время для Украины.

Трансляцию Олимпийских игр можно смотреть на телеканале "UA: Перший". Также игры показывают Eurosport 1 и Eurosport 2 - просмотр этих каналов доступен в том числе на медиасервисе MEGOGO.

Расписание финалов 30 июля

2:45 - 4:55. Академическая гребля. Мужчины - одиночка, восьмерка. Женщины - одиночка, восьмерка.

3:00 - 9:00. Пулевая стрельба. Женщины, пистолет, 25 м (Елена Костевич).

4:00 - 6:20. Велоспорт, ВМХ. Гонки. Мужчины, женщины.

4:30 - 6:10. Плавание. Мужчины - 200 м спина, 200 м комплекс. Женщины - 200 м брасс, 100 м в/с.

6:00 - 14:00. Теннис. Мужчины, парный финал.

7:00 - 9:25. Батут. Женщины, инд.

8:00 - 11:00. Гребля на байдарках и каноэ. К-1 слалом, мужчины.

8:45 - 11:20. Стрельба из лука. Женский индивидуальный турнир.

9:30 - 15:30. Бадминтон. Смешанные пары.

11:00 - 13:40. Дзюдо. Мужчины - свыше 100 кг (Яков Хаммо). Женщины - свыше 78 кг (Елизавета Каланина).

12:30 - 14:40. Фехтование. Мужская шпага, команда (Украина).

13:00 - Легкая атлетика. Мужчины - 10 000 м.

14:00 - 16:10. Настольный теннис. Мужчины, одиночный разряд.

Украина на Олимпиаде в Токио: главное

Автор: Антон Дударь