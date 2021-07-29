30 июля пройдет седьмой соревновательный день на Олимпийских играх в Токио. В этот день будет разыгран 21 комплект наград.
За награды будут бороться украинские шпажисты (Игорь Рейзлин, Богдан Никишин, Роман Свичкарь и Анатолий Герей), которые выступят в командных соревнованиях.
В стрельбе из пневматического пистолета на дистанции 25 метров Елену Костевич ждет вторая квалификация (в первой она заняла шестое место). Ей нужно удержаться в восьмерке лучших, чтобы попасть в финал.
Медали также будут разыгрываться в дзюдо, где в категории свыше 100 кг Украину представит Яков Хаммо, а в категории 78 кг - Елизавета Каланина.
В боксе борьбу за награду продолжит Анна Лысенко - ее ждет четвертьфинальный поединок. А в плавании Михаил Романчук и Сергей Фролов выйдут на квалификационный заплыв на дистанции 1500 метров вольным стилем, а Владислав Бухов - на дистанции 50 метров.
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В квалификации также выступят легкоатлеты Андрей Проценко (прыжки в высоту), Ольга Саладуха (тройной прыжок), Никита Нестеренко (метание диска), Ольга Голодная (толкание ядра) и команда смешанной эстафеты. Анна Письменская и Виктория Кесарь начнут борьбу в квалификации в прыжках в воду среди дуэтов.
Учитывая разницу во времени между Токио и Киевом (6 часов), часть соревнований начнется в ночное время для Украины.
Трансляцию Олимпийских игр можно смотреть на телеканале "UA: Перший". Также игры показывают Eurosport 1 и Eurosport 2 - просмотр этих каналов доступен в том числе на медиасервисе MEGOGO.
Расписание финалов 30 июля
2:45 - 4:55. Академическая гребля. Мужчины - одиночка, восьмерка. Женщины - одиночка, восьмерка.
3:00 - 9:00. Пулевая стрельба. Женщины, пистолет, 25 м (Елена Костевич).
4:00 - 6:20. Велоспорт, ВМХ. Гонки. Мужчины, женщины.
4:30 - 6:10. Плавание. Мужчины - 200 м спина, 200 м комплекс. Женщины - 200 м брасс, 100 м в/с.
6:00 - 14:00. Теннис. Мужчины, парный финал.
7:00 - 9:25. Батут. Женщины, инд.
8:00 - 11:00. Гребля на байдарках и каноэ. К-1 слалом, мужчины.
8:45 - 11:20. Стрельба из лука. Женский индивидуальный турнир.
9:30 - 15:30. Бадминтон. Смешанные пары.
11:00 - 13:40. Дзюдо. Мужчины - свыше 100 кг (Яков Хаммо). Женщины - свыше 78 кг (Елизавета Каланина).
12:30 - 14:40. Фехтование. Мужская шпага, команда (Украина).
13:00 - Легкая атлетика. Мужчины - 10 000 м.
14:00 - 16:10. Настольный теннис. Мужчины, одиночный разряд.
Украина на Олимпиаде в Токио: главное
- На Олимпиаде в Токио Украину представляют 157 спортсменов. Они выступят в 29 видах.
На церемонии открытия Игр флаг Украины несли Елена Костевич и Богдан Никишин.
За золотые медали на Олимпиаде украинские спортсмены получат 125 тысяч долларов, за серебряные - 80, за бронзовые - 55.
Первую медаль в Токио Украине принесла дзюдоистка Дарья Белодед. Она выиграла бронзу. Во второй день соревнований бронзовую награду выиграл шпажист Игорь Рейзлин. Еще одну бронзу в копилку украинской сборной принесли стрелки Елена Костевич и Олег Омельчук. Четвертую награду для Украины завоевал пловец Михаил Романчук.
Павел Коростылев и Елена Костевич заняли четвертые места в пулевой стрельбе из пневматического пистолета на дистанции 10 метров.