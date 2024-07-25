Начало назначено на 20:30 по киевскому времени.

Известная украинская теннисистка Элина Свитолина будет нести флаг Украины на церемонии открытия Олимпийских Игр в Париже.

Об этом сообщается на странице Федерации тенниса Украины в социальной сети Facebook. "На церемонии открытия Олимпийских Игр украинский флаг нести будет Элина Свитолина! Кстати, она непосредственно участвовала в церемонии жеребьевки", - говорится в сообщении.

Жеребьевка Олимпийского теннисного турнира определила, с кем будут играть украинские теннисистки в первом круге:

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Марта Костюк (12) - Юлия Путинцева (Казахстан);

Даяна Ястремская - Лаура Пигосси (Бразилия);

Ангелина Калинина - Аранча Рус (Нидерланды);

Элина Свитолина - Моюка Учиджима (Япония);

Костюк/Ястремская (7) - Магда Линетт/Алисия Росольская (Польша);

Людмила Киченок/Надежда Киченок - Синью Ванг/Сайсай Чженг (Китай).

Олимпиада-2024

Церемония открытия состоится уже в пятницу, 26 июля. В программе Олимпийских игр всего представлено 32 вида спорта, среди которых: брейк-данс, спортивное скалолазание, скейтбординг и серфинг.

Напомним, что ранее Международный олимпийский комитет рекомендовал вернуть на международные турниры спортсменов из России и Беларуси. Они имеют право выступать в нейтральном статусе.

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