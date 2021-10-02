Девушка стала почетной гражданкой Ирпеня.

Олимпийскому борцу Ирине Коляденко, которая отдала подаренную квартиру за "бронзу" на Олимпиаде в Токио, своему тренеру, подарили автомобиль.

Об этом в Facebook сообщил депутат Ирпенского горсовета Антон Головенко.

Новую машину спортсменка получила от Ассоциации вольной борьбы Украины.

"Ассоциация вольной борьбы Украины подарила жительнице Ирпеня, бронзовому призеру Олимпиады в Токио Ирине Коляденко автомобиль", – сказал Головенко.

Читайте такжеСвитолина вышла в четвертьфинал турнира в ЧикагоТакже стало известно, что девушку сделали Почетной гражданкой города.

Ирина Коляденко: что известно

Ирина Коляденко в 2019 году завоевала серебряную медаль на чемпионате мира.

В 2021 году она становилась чемпионкой Европы, а годом ранее выиграла на континентальном первенстве бронзу.

Бронзу Олимпиады в Токио 22-летняя спортсменка выиграла в весовой категории до 62 кг. После чего борчиха отдала своему тренеру квартиру, которую ей подарило за "бронзу" руководство Киевской области.

Однако власти Ирпеня, где живет олимпийская призерша, вручила девушке еще одну квартиру.

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Автор: Виолетта Орлова