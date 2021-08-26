Власти Ирпеня решили наградить спортсменку за беспрецедентный поступок.

Украинская борчиха Ирина Коляденко, которая отдала подаренную ей за "бронзу" Олимпиады-2020 квартиру своему тренеру, таки получила собственное жилье.

Об этом в эфире 5 канала рассказал мэр города Ирпеня Александр Маркушин.

После того как Коляденко со своим тренером посетила дом с подаренной квартирой, в гости к ним пришел мэр Ирпеня Александр Маркушин. Он вручил призерке Олимпийских игр в Токио еще одну квартиру.

"Решили нашим городом, нашими предпринимателями вручить еще одну квартиру нашей Коляденко и показать пример другим общинам, Если есть такая ситуация, то нужно дарить две квартиры", – пояснил Маркушин.

Украинская борчиха Ирина Коляденко, которая на Олимпиаде в Токио завоевала бронзовую медаль, получила от руководства Киевской области квартиру в Ирпене.Читайте такжеЖурнал People признал форму сборной Украины на Олимпийских играх-2020 одной из лучших

Однако спортсменка сообщила, что решила отдать эту квартиру своему тренеру Владимиру Яременко, несмотря на то, что для нее всегда было мечтой иметь собственное жилье.

Ирина Коляденко: достижения

Ирина Коляденко в 2019 году завоевала серебряную медаль на чемпионате мира.

В 2021 году она становилась чемпионкой Европы, а годом ранее выиграла на континентальном первенстве бронзу.

Бронзу Олимпиады в Токио 22-летняя спортсменка выиграла в весовой категории до 62 кг.

Автор: Олег Давыгора