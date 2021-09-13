Дарья Белодед подчеркнула, что всю жизнь мечтала о золотой медали.

Украинская дзюдоистка, бронзовый призер Олимпийских игр 2020 года Дарья Белодед призналась, что получала награду со слезами на глазах от разочарования, потому что всю жизнь мечтала о золоте.

Об этом она рассказала во время праздничного мероприятия, которое было организовано при поддержке группы "Метинвест" по случаю 30-й годовщины создания Национального олимпийского комитета.

"В 2020 году прошли мои первые Олимпийские игры. Я всю свою жизнь мечтала о золотой медали. К сожалению, мне не удалось этого сделать в этот раз. Так сложились обстоятельства, это был очень сложный для меня год, но я хочу сказать с уверенностью, что я буду делать все возможное, чтобы на следующей Олимпиаде сделать так, чтобы моя мечта осуществилась" , - рассказала Белодед.

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"В те моменты я не понимала, что эта медаль очень для меня ценна и важна. Но сейчас я понимаю, что я бы себе не простила, если бы сдалась и проиграла бронзу. Я очень счастлива, что эта медаль у меня есть", - отметила Билодид.

Как сообщал УНИАН, в 2019 году в итальянском Генуе состоялся 15-й полумарафон, главным спонсором которого выступила группа "Метинвест". В забеге принимали участие более 8 000 человек, в том числе сотрудники "Метинвеста" из Украины. В десятку лучших спортсменов вошел оператор машины непрерывного литья заготовок на "Азовстали" Александр Хлобыстов.

Справка УНИАН. Группа "Метинвест" - международная вертикально интегрированная горно-металлургическая группа компаний, которая является крупнейшим в Украине производителем стали.

Основные акционеры "Метинвеста" - группа украинского бизнесмена Рината Ахметова СКМ (71,24%) и группа "Смарт-Холдинг" Вадима Новинского (23,76%).

Автор: Иван Бойко