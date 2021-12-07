Украинская фехтовальщица Ольга Харлан выразила мнение, что украинским спортсменам лучше не фотографироваться с российскими.
Об этом она сказала YouTube-каналу DOROTYE, комментируя недавний скандал, связанный с фотографией легкоатлетки Ярославы Магучих с россиянкой на Олимпиаде.
"Проводится ли среди спортсменов идеологическая работа? Вроде бы да. У меня был такой вопрос в Рио-2016. Кто должен это делать? Может быть, тренер, начальники какие-то. Либо уже сам спортсмен должен понимать. У кого-то был такой опыт, как у меня, допустим. У Верняева было такое, когда он запостил фотку. Мне вообще прилетело за то, что я просто на пьедестале с ними стояла, под гимн. Что мне надо было сделать? Уйти?", - сказала Харлан.
Спортсменка подчеркнула, что не стала бы сейчас делать фото с россиянами:
"У меня нет фотографий с ними. Но я бы, наверное, воздержалась от этого"
Она сказала, что спорт и политика пересекаются, поэтому украинским спортсменам лучше не фотографироваться с российскими:
"Как ни крути да. Как бы кто ни говорил, что спорт вне политики. Это всегда субъективная штука. К сожалению, они пересекаются, поэтому я бы воздержалась от фотографий. Я уважительно отношусь ко всем своим соперницам из других стран и из России. Я очень уважаю их, а они уважают меня. В такой ситуации, которая у нас в стране, лучше этого не делать".
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Харлан также отметила, что со спортсменами необходимо проводить инструктаж перед тем, как они отправляются на Олимпийские игры: "С той ситуацией, которая сейчас у нас в стране, это должно быть".
Скандал вокруг объятий Магучих и Ласицкене
- В августе украинская легкоатлетка Ярослава Магучих и ее российская коллега Мария Ласицкене сделали совместные фото после соревнований по прыжкам в высоту на Олимпийских играх-2020 в Токио.
- Из-за объятий с россиянкой спортсменку Магучих вызвали "на ковер" в Министерство обороны.
Украинский каратист Горуна вступился за легкоатлетку Магучих и агрессивно заявил что спорт находится вне политики.
Беленюк также комментировал скандал с медалисткой Магучих и выступил против "травли ребенка".
Языковой омбудсмен говорил о скандале вокруг медалистки, что спортсмены должны "держать высокий уровень ответственности за страну".
Экс-нардеп от "Свободы" Ирина Фарион называла Магучих "биомусором".
Через несколько дней Магучих впервые прокомментировала фото с российской спортсменкой и подчеркнула, что в этом не было "политической позиции".
В НОК и ФЛАУ также говорили о "спорте вне политики" и вступались за Магучих, впоследствии к защите медалистки присоединился министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт.
Затем легкоатлетка дала развернутый комментарий и оправдалась тем, что обнималась с россиянкой "на эмоциях". Кроме этого, Магучих обратилась к украинцам в сети и отметила, что она "верна Украине".
В Министерстве обороны потом провели беседу с легкоатлеткой, а россиянка Мария Ласицкене заявила, что с уважением относится к Магучих и другим украинским спортсменкам.
Скандал получил продолжение после того, как Магучих и еще одна украинка Ирина Геращенко вновь оказались на одном фото с Ласицкене.