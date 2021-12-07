Ольга Харлан убеждена, что спорт и политика пересекаются.

Украинская фехтовальщица Ольга Харлан выразила мнение, что украинским спортсменам лучше не фотографироваться с российскими.

Об этом она сказала YouTube-каналу DOROTYE, комментируя недавний скандал, связанный с фотографией легкоатлетки Ярославы Магучих с россиянкой на Олимпиаде.

"Проводится ли среди спортсменов идеологическая работа? Вроде бы да. У меня был такой вопрос в Рио-2016. Кто должен это делать? Может быть, тренер, начальники какие-то. Либо уже сам спортсмен должен понимать. У кого-то был такой опыт, как у меня, допустим. У Верняева было такое, когда он запостил фотку. Мне вообще прилетело за то, что я просто на пьедестале с ними стояла, под гимн. Что мне надо было сделать? Уйти?", - сказала Харлан.

Спортсменка подчеркнула, что не стала бы сейчас делать фото с россиянами:

"У меня нет фотографий с ними. Но я бы, наверное, воздержалась от этого"

Она сказала, что спорт и политика пересекаются, поэтому украинским спортсменам лучше не фотографироваться с российскими:

"Как ни крути да. Как бы кто ни говорил, что спорт вне политики. Это всегда субъективная штука. К сожалению, они пересекаются, поэтому я бы воздержалась от фотографий. Я уважительно отношусь ко всем своим соперницам из других стран и из России. Я очень уважаю их, а они уважают меня. В такой ситуации, которая у нас в стране, лучше этого не делать".

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Харлан также отметила, что со спортсменами необходимо проводить инструктаж перед тем, как они отправляются на Олимпийские игры: "С той ситуацией, которая сейчас у нас в стране, это должно быть".

Скандал вокруг объятий Магучих и Ласицкене

Автор: Антон Дударь