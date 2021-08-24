"Если тебя не любят - не выпрашивай любовь", - подписала свое фото экс-фигуристка.

Первая олимпийская чемпионка в истории независимой Украины Оксана Баюл, которая на днях сообщила о смене гражданства, опубликовала в сети фото с флагом США.

Баюл сделала это в День Независимости Украины.

На своей странице в Instagram экс-фигуристка разместила фото, на котором стоит, укутавшись в американский флаг. Вероятно, снимок был сделан ранее.

Снимок экс-фигуристка сопроводила подписью:

"Если тебя не любят - не выпрашивай любовь. Если тебе не верят - не оправдывайся. Если тебя не ценят - не доказывай. Уважай себя настолько, чтобы в любой момент, ты мог встать и уйти, не пожалев об этом!".

При этом Баюл закрыла возможность добавления комментариев под публикацией.

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Отметим, что ранее Баюл в Instagram сообщила, что ее не пригласили на празднование 30-летия Независимости Украины. Еще через несколько дней, после заявления об отказе от украинского гражданства, экс-фигуристка написала в сети: "Родилась русской, выиграла золото за Украину, а умру американкой".

Оксана Баюл: что о ней известно

Баюл - первая олимпийская чемпионка независимой Украины. Она выиграла золото в фигурном катании на Играх в Лиллехаммере.

Также Баюл является чемпионкой мира 1993 года.

С 1994 года спортсменка проживает в США, но сохраняла украинское гражданство.

В 2010 году Баюл возвращалась в Украину, но уже через четыре месяца отправилась обратно в США.

В 2016 году она обратилась в Окружной суд Центрального округа Калифорнии с иском к Украине, а также к Джозефу Чарльзу Лемиру и компаниям из Делавэра и Британских Виргинских островов о взыскании 50 миллионов долларов. Она жаловалась на нарушение трудового договора, а также передачи права на использование ее имени, популярности и биографической информации непричастным третьим лицам. Однако Окружной суд Центрального округа Калифорнии принял решение в пользу Украины.

Также известно, что в 1997 году в США Баюл была осуждена условно после того, как попала в аварию, находясь за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Она проходила реабилитацию.

Баюл замужем за итальянско-американским бизнесменом Карло Фариной. Вместе они воспитывают дочь Софию.

Автор: Антон Дударь