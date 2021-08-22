Оксана Баюл после окончания карьеры живет в США.

Чемпионка Олимпийских игр-1994 Оксана Баюл заявила, что отказывается от украинского гражданства ради американского.

Об этом она сообщила на своей странице в Instagram.

"Я делаю это. Я очень взволнована. Пришло время. Слава Богу за все. Я больше ничего никому не доказываю. Нет так нет. Головой в бортик без меня", - написала 43-летняя Баюл.

"Конституция Украины предусматривает, что в Украине разрешено только единоличное гражданство. В соответствии с законодательством Украины, если гражданин Украины вступает в гражданство другого государства, такое лицо все еще признается гражданином Украины в правоотношениях. Я отказываюсь от украинского гражданства", - также говорится в сообщении экс-фигуристки.

Отметим, что ранее Баюл в Instagram сообщила, что ее не пригласили на празднование 30-летия Независимости Украины.

Оксана Баюл: что о ней известно

Баюл - первая олимпийская чемпионка независимой Украины. Она выиграла золото в фигурном катании на Играх в Лиллехаммере.

Также Баюл является чемпионкой мира 1993 года.

С 1994 года спортсменка проживает в США, но сохраняла украинское гражданство.

В 2010 году Баюл возвращалась в Украину, но уже через четыре месяца отправилась обратно в США.

В 2016 году обратилась в Окружной суд Центрального округа Калифорнии с иском к Украине, а также к Джозефу Чарльзу Лемиру и компаниям из Делавэра и Британских Виргинских островов о взыскании 50 млн долларов. Она жаловалась на нарушение трудового договора, а также передачи права на использование ее имени, популярности и биографической информации непричастным третьим лицам. Однако Окружной суд Центрального округа Калифорнии принял решение в пользу Украины.

Также известно, что в 1997 году в США Баюл была осуждена условно после того, как попала в аварию, находясь за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Она проходила реабилитацию.

Баюл замужем за итальянско-американским бизнесменом Карло Фариной. Вместе они воспитывают дочь Софию.

Автор: Антон Дударь