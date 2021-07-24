В лидеры медального зачета вырвалась сборная Китая.

На Олимпиаде в Токио завершился первый соревновательный день.

В первый день Олимпийских игр было разыграно 11 комплектов наград.

В лидеры медального зачета вырвалась сборная Китая, которая завоевала золото в стрельбе из пневматического пистолета у женщин, в тяжелой атлетике (в весе до 49 кг у женщин), а также в соревнованиях шпажистов. Также у Китая в активе одна бронза - в стрельбе из пневматического пистолета у мужчин.

Китайская сборная лидирует и по общему количеству медалей.

Отметим, что сборная США впервые за 49 лет не смогла завоевать медали в первый день Олимпийских игр.

У Украины после первого дня одна медаль. Дарья Белодед завоевала бронзу в соревнованиях дзюдоисток.

Медальный зачет Олимпиады 24 июля

Олимпиада-2020: главное

Церемония открытия Игр в Токио состоялась 23 июля. Олимпиада пройдет до 8 августа. Параолимпийские игры стартуют на месяц позже - 24 августа.

Игры были перенесены на 2021 год из-за коронавируса, но сохранили название "Олимпиада-2020".

Согласно опросам, большинство японцев выступало против проведения Игр в 2021 году. Протесты проходили даже во время церемонии открытия Игр. Однако в МОК заявили, что считают невозможной отмену Олимпиады в этом году.

На Олимпийских играх будет разыграно 339 комплектов медалей в 33 видах спорта.

В Токио призеры сами надевают медали себе на шею.

Автор: Антон Дударь