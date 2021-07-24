Первое золото досталось спортсменке из Китая.

Китайская спортсменка Ян Цянь стала первой олимпийской чемпионкой на Играх в Токио.

Первый комплект наград был разыгран в стрельбе из пневматической винтовки на дистанции 10 метров.

21-летняя китаянка не только завоевала золотую медаль, но еще и сделала это с олимпийским рекордом (251,8 очка).

Второе место завоевала представительница ОКР Анастасия Галашина 251,1, а бронза - у Нины Кристен из Швейцарии (230,6).

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Украинские спортсмены в этой дисциплине не выступали.

Олимпиада-2020: главное

Церемония открытия Игр в Токио состоялась 23 июля. Олимпиада пройдет до 8 августа. Параолимпийские игры стартуют на месяц позже - 24 августа.

Игры были перенесены на 2021 год из-за коронавируса, но сохранили название "Олимпиада-2020".

Согласно опросам, большинство японцев выступало против проведения Игр в 2021 году. Протесты проходили даже во время церемонии открытия Игр. Однако в МОК заявили, что считают невозможной отмену Олимпиады в этом году.

На Олимпийских играх будет разыграно 339 комплектов медалей в 33 видах спорта.

В Токио призеры сами надевают медали себе на шею.

Автор: Антон Дударь