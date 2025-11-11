По данным, решение могут принять зимой 2026 года в начале года.

Международный олимпийский комитет (МОК) хочет запретить трансгендерным спортсменкам участвовать в женских дисциплинах на предстоящих Олимпийских играх, сообщает The Times.

Издание отмечает, что окончательное решение может быть принято уже в начале 2026 года после того, как будет обнародовано научное обоснование физического превосходства мужчин над женщинами.

Предполагается, что новую политику МОК должен представить во время сессии комитета на зимней Олимпиаде в Италии. В документе будут приведены научные исследования, подтверждающие, что даже после гормональной терапии мужчины сохраняют значительную часть силы, мышечной массы и скорости, которую они получили во время пубертата.

Согласно действующим правилам трансгендерные спортсмены имеют право выступать в женских соревнованиях, но окончательное решение должны принимать международные федерации.

Указывается, что МОК хочет ввести единое правило для всех, чтобы избежать споров и неоднозначностей в спортивных регламентах.

Издание отметило, что вопрос участия трансгендеров в спорте уже неоднократно приводил к горячим дискуссиям. Приводится пример, что на летней Олимпиаде в Токио впервые выступала трансгендерная спортсменка, это была тяжелоатлетка из Новой Зеландии Лорел Габбард.

Она соревновалась в категории до 87 килограммов, но не выполнила ни одной удачной попытки. Хотя ее участие и стало историческим, но одновременно и вызвало дискуссии о том, справедливо ли она участвует в женских соревнованиях.

Издание отмечает, что будущий запрет МОК может стать одним из самых громких решений в истории организации и существенно повлиять на правила участия трансгендерных спортсменов во всех международных турнирах.

Олимпиада 2026: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что президент Международного олимпийского комитета (МОК) Керсти Ковентри заявила, что спортсменам из России и Беларуси могут разрешить участвовать в Олимпиаде-2026, которая состоится в Италии. Указывается, что МОК еще не принял окончательного решения.

Не исключается, что подход может быть тот же, что и на Олимпиаде-2024 в Париже. Тогда для участия в Олимпиаде в Париже белорусские и российские спортсмены должны были соответствовать строгим критериям.

Также мы писали, что президент Национального олимпийского комитета Украины Вадим Гутцайт поделился, что украинские атлеты получили четкие инструкции относительно того, как им следует вести себя при встрече на турнире с представителями РФ и Беларуси.

Гутцайт отметил, что спортсмены готовятся к соревнованиям, но это сложно из-за войны в стране. Он напомнил, что российские и белорусские спортсмены будут участвовать в Олимпиаде только в нейтральном статусе. По его словам, их будет немного.

