Также каждый из 9000 атлетов получит по два презерватива в день.

Участникам Олимпиады в Париже выдали 10 тысяч салфеток для орального секса. Как сообщает Bild, спортсменам выдадут 10 тысяч латексных салфеток 15х15 см для различных форм орального секса.

Отмечается, что газета Guardian называет нынешнюю Олимпиаду "самой сексуальной" в истории.

"Спортсменам выдают не только традиционные презервативы для мужчин, но и 20 000 женских презервативов", - сказано в сообщении. Видео дня

По данным СМИ, ранее французские власти объявили, что участникам Олимпиады в Париже предоставят 300 000 презервативов, или по два в день на каждого - для "веселого настроения".

Глава олимпийской деревни Лоран Мишо сообщил, что каждый из 9000 атлетов получит по два презерватива в день. Мишо отметил, что каркасы кроватей в деревне изготовлены из картона, но должны выдержать до 250 кг, то есть гарантированно двух человек.

"Мы собираемся предоставить 300 тысяч презервативов в распоряжение спортсменов здесь в поселке. Это количество нужно, чтобы гарантировать, что у каждого будет то, чего он ждет и в чем нуждается. Очень важно, чтобы веселое настроение здесь стало чем-то значительным. ... В сотрудничестве с комиссией спортсменов мы хотели создать места, где спортсмены чувствовали бы себя очень комфортно и радостно", - сказал чиновник.

Условия проживания участников Олимпиады-2024

Ранее стало известно, что в олимпийской деревне все кровати узкие - шириной всего 90 см. Их сделали из переработанного картона. СМИ назвали их "антисекс-кроватями", поскольку предполагается, что на них невозможно заниматься сексом.

Британский олимпийский чемпион по прыжкам в воду Том Дейли, приехав в олимпийскую деревню, первым делом протестировал "антисекс-кровати" в олимпийской деревне. Обзор одной из них он опубликовал в своем Instagram. Сначала Дейли показал, какая она - картонная кровать, а потом даже попрыгал на ней и занял несколько вызывающую позу. После этого спортсмен сделал вывод, что кровать очень прочная.

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